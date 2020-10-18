劉在錫敬業着Jessi性感透視連身褲　衝擊效果驚人超爆笑

近日李孝利、嚴正化、Jessi、華莎於劉在錫（劉在石）主持的節目《玩什麼好呢》組成「退款遠征隊」，關注度相當高。擔任4人經理人的劉在錫在大家的慫恿下，竟然試穿起Jessi的性感透視連身褲，其效果衝擊相當爆笑，成為網上熱話。

Jessi一身性感透視連身裝曾造成話題。（網上圖片）

「退款遠征隊」在上集中討論組合造型，李孝利就在一堆衣服中拿起Jessi曾在《NUNU NANA》打歌期間，穿着過印滿紙幣的性感透視連身褲說「只有Jessi才能穿」。沒想到Jessi竟走到劉在錫身旁說：「哥哥也可以穿！」，結果劉在錫慘成「犧牲羊」。劉在錫在半被迫下，穿上類似泳衣的高衩服，視覺畫面衝擊，現場的大家也笑到大失控。

劉在錫竟然穿上Jessi的破格衣服，被觀眾大讚敬業。（MBC）

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劉在錫最後甚至連緊身褲都穿上，不但應李孝利要求跳起Jessi《NUNU NANA》的開腿舞，更慘被形容似昆蟲。見到劉在錫敬業的表現，觀眾都相當佩服他，感嘆劉在錫成功必有因。昨天「退款遠征隊」首次登上《Music Core》，4位成員氣勢十足，馬上成為網上熱話，當中李孝利的齊瀏海挑染新造型更是震撼網民，就似重返偶像時期的她一樣。

李孝利的新造型震撼網民！（MBC）

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