71歲于洋親認上月底已離巢　效力TVB三十年曾參演逾130套劇集

現年71歲的資深演員于洋，在效力TVB超過30年間曾參演過逾130套TVB劇集，因常飾演皇帝、爸爸及外父等角色而為人熟悉。他在上月播出的《過街英雄》中飾演江嘉敏的怕事爸爸而深受喜愛，但原來這位綠葉演員已經於上月底默默離開TVB，而現時TVB官網的藝人名單上亦已經沒有于洋的個人資料。

于洋向《香港01》透露，經已在上月底離開效力超過30年的TVB。（陳順禎攝）

于洋在上月播出的《過街英雄》中飾演江嘉敏的怕事爸爸。（Instagram：@kaman_kong）

于洋原名叫龔子超，在1972年因在電影《蕩寇灘》中飾演名叫「于洋」的角色，就決定取其為自己的藝名。他於1975年加入TVB前已經是一名當紅的電影演員，因此在TVB擔任多部劇集的男主角，直到他於1977年與太太和兒子移民加拿大而提早與TVB解約，3年後再重返TVB。然而，他在1983年又因為與TVB在演出數目方面有分歧而不續約回到加拿大，直到1998年在薛家燕的邀請下才正式復出回TVB加入處境劇《真情》飾演「高山青」一角，自此開拓他在TVB的綠葉演員生涯。

于洋憑在《真情》中飾演薛家燕的第二任老公兼腦科醫生「高山青」一角復出。（《真情》劇照）

于洋在《真情》飾演薛家燕的第二任老公兼腦科醫生「高山青」後深入民心，接連在《皆大歡喜》古裝版和時裝版都見到他的身影，之後于洋在多部劇集擔任綠葉甘草角色，大多飾演皇帝、爸爸及外父等角色，其中最令人深刻印象的角色包括《金枝慾孽》中的「嘉慶皇帝」和《宮心計》的「劉松柏」。

于洋飾演過不少皇帝角色。（《金枝慾孽》劇照）

于洋早前與上港台節目接受江美儀訪問，好友劉江大爆于洋於2008年在《少年四大名捕》中飾演皇帝一角時健康一度亮起紅燈，劉江表示常聽到對方呻辛苦，更表示覺得心口痛，結果于洋事隔幾日去飲茶時突然覺得心口不適難以呼吸，要即時送院做「通波仔」保命。

于洋（中）經常飾演爸爸或外父角色。（網上圖片）

于洋拍過不少經典劇集。（《天命》劇照）

原來2008年是于洋工作量最大的一年，與之前每年大約3至4部劇集相比，一年內共拍了8部劇集。于洋逃出鬼門關後，2009年只拍了《宮心計》和《美麗高解像》，之後在2010年起每年都平均拍8套劇或以上，相當勤力。《香港01》向于洋查詢離巢一事，他亦親認已於上月底就離開TVB。而現時于洋還有兩部劇集尚未出街，包括《一笑渡凡間》及《異搜店》。

TVB官網的藝人名單上已經沒有于洋的個人資料。（TVB）