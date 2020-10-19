【踩過界】Golden救王浩信慘死超催淚　竟與韓國電影有80%相似

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。而今晚（19日）播放的第20集中，最令觀眾印象深刻的相信就是Golden為救盲俠（王浩信飾）的一幕，雖然盲俠最終能夠保住性命，但護主深切的Golden卻受了一刀，當場慘死。

重溫Golden捨命救盲俠的一幕：

+ 9 + 9 + 9

重溫Golden被遺棄的一幕：

踩過界｜王浩信都唔夠佢搶鏡！ 拉布拉多犬Golden表情豐富超吸睛

+ 35 + 35 + 35

但有眼利嘅網民發現，這一場Golden護主的戲份與2011年由金荷娜及俞承豪主演的電影《盲證》的其中一幕有8成相似，電影中講述秀雅正當與導盲犬瑟琪搭地鐵時遇上殺手，瑟琪知道有危險後立即保護主人，可惜最後當秀雅搭𨋢離開時瑟琪就馬上咬住殺手，最後被用刀捅死，而秀雅就脫離險境。無論是狗狗護主、刀手、主人受困升降機、狗狗最後慘死而主人脫險，兩幕都幾乎模一樣，但最大分別在於《踩過界》發生在地下隧道，而《盲證》則發生於地下鐵。雖然《踩過界》與《盲證》非常相似，但兩段護主戲同樣賺人熱淚，女主角金荷娜更憑電影成為韓國青龍獎及大鐘獎雙料影后。

+ 2 + 2 + 2

同場加映：

踩過界｜李佳芯與王浩信激吻戲未算最誇 曾與楊明咀嘴埋心理創傷

重溫李佳芯最激一場親熱戲：