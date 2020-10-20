湯怡教煮節目被批港女兼串嘴　曾激嬲YouTuber嘉賓遭網民聲討

湯怡近年除了專注演出，早前主演TVB劇集《反黑路人甲》成功入屋，除此之外，湯怡亦積極經營個人YouTube頻道，主力向觀眾教授家中的健身操／瑜伽以及整甜品。在最新一集《Cooking KaKa》中，湯怡邀請到昔日《美女廚房》的主持方力申上節目一起整芝士蛋糕，過程中二人更不斷互相揶揄，言語又不時單單打打，之後湯怡更以一句「你都係畀人照顧嗰啲（人）」直擊小方要害，場面略為尷尬。

湯怡在片中大呻「呢位男士真係好難服侍！」（截圖）

雖然湯怡與小方的「來往」成就了不少笑料，大部分觀眾都非常受落。然而有些較激進的網友就批評湯怡太過「串嘴」兼且經常黑面，看得不是味兒，還留言「建議」她要改掉「串嘴」的性格，直斥湯怡性格有問題。

湯怡同小方嘅對話非常之唔客氣。（截圖）

其實湯怡被質疑「港女格」就要追溯到今年年初她與澳門知名YouTuber霍哥的一段合拍教煮影片。片中湯怡赴澳門與霍哥合力整心太軟，對比起與小方一起整蛋糕的影片，湯怡的言語明顯更加直接，表情亦更加到位。例如到埗澳門後，湯怡指着霍哥面上的癦並稱它們為「小人癦」以及「淫癦」；而當霍哥講無聊話時，湯怡多度大反白眼又不給反應，同時又經常挑剔霍哥的「不是」，被網民斥「小題大做」兼「港女」。

睇睇片段中湯怡嘅言語：

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其實湯怡說話直接或反應黑面，不少觀眾都認為是節目效果，但同時亦有人認為湯怡的反應略為過份，認為面對前輩的湯怡應該要保持謙虛的態度，說話稍為過火，《香港01》記者曾聯絡湯怡，她透過公司回覆指：「唔係事實嘅嘢就唔回應喇！」而其實湯怡與霍哥的合作理論上還有另一個霍哥的版本，而該影片亦曾經出現過在霍哥的YouTube上，惟事後他與湯怡的影片卻離奇消失，網民均認為是因為湯怡的版本剪接得太過寸嘴而激嬲霍哥，導致他最後決定將二人的合作片段下架。《香港01》記者曾嘗試聯絡霍哥，暫時未有回應。

不過霍哥與湯怡的合照，仍然存在於霍哥的IG。（IG@jeffreyfok_224）

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