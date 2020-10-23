【老豆死開一陣先】廣瀨鈴變忤逆女最恨阿爸死？笑位不絕荒謬感人

一個假設的問題… 真的是假設，如果有一位至親，但是跟這位至親的關係卻很疏離，甚至開口埋口都會咒罵他死掉，有一天他真的突然去世，你第一刻的反應會是什麼呢？很傷心？還是心裡本是歡喜，但最終也會捨不得這位至親的離開呢？ 這個假設問題的答案，由濱崎慎治執導，廣瀨鈴與堤真一主演的最新電影作品，大概會找到一點的思考空間。《老豆死開一陣先》荒謬但創新的故事格局，會心一笑的劇情舖陳，寫下了一段既搖滾又溫馨的父女感情。

《老》片故事講述少女野畑七瀨是一位性格叛逆、喜歡唱著金屬搖滾音樂的女子，她一直很討厭同住的父親野畑計 — 野畑製藥的社長，每次組團表演時，都會唱著「老豆去死啦」！一天，父親真的突然去世，七瀨突然要接任成為新社長，她覺得整件事情十分奇怪，追問父親其中一位同事，一直背後跟蹤七瀨的松岡卓，問過清楚。

後來她得知野畑製藥一直在研發一種回春藥，然而，他卻研製了一種「假死藥」，野畑計便以自己試驗「假死」兩天。這時，野畑製藥的對手屈臣製藥，就一直想偷走野畑計多年來的研發，公司的內奸趁著野畑的「假死」，希望偷走研製方法，更想趁機把他殺死，七瀨得知此事後，便想盡方法，阻止此事的發生。

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年初到日本旅遊的時候，在當地戲院就已留意到《老》片即將公映的消息，拿起電影單張，以及觀看電影預告的時候，三位主角的有趣造型，對此片會更多一點的期待，究竟這會是一部什麼類型的電影呢？《老》片主要的故事主線，是片中的野畑計與七瀨之間的父女關係，七瀨的母親因病去世，父親一直工作沒有陪伴在旁，令她對父親一直懷恨在心，甚至要咒罵他「去死」。但是，電影的劇情卻因野畑計的「死」，發展成一部幽默風趣的喜劇電影。

電影以簡短的篇幅，描述性格叛逆，熱愛金屬搖滾音樂的七瀨，跟父親之間的關係，野畑計一直希望七瀨在他的製藥廠工作，這是一般父親希望子女能夠繼承自己事業的遠望。然而，七瀨鍾情於她的音樂世界（還是老豆要死的世界呢？），縱使野畑計一直培養七瀨，可是因母親去世後，性格變得反叛，開口埋口滿是「去死」，野畑計的父親角色，為了照顧七瀨，只好一直承受這疏離的關係。

七瀨鍾情於她的音樂世界，縱使野畑計一直培養七瀨，可是因母親去世後，性格變得反叛，開口埋口滿是「去死」。（《老豆死開一陣先》劇照）

《老》片的確是一部很趣味橫生的電影，把「老豆去死」的這個設定，變成女兒心裡的一個夢想，既荒謬但又不乏幽默感，加上七瀨在舞台上表演著對於粉絲們充滿「靈魂」，但對唱片公司老闆而言卻是欠缺靈魂的歌曲，加上樂隊組合成員跟粉絲一同做的手勢，為電影的喜劇感倍增。當野畑計去世的這兩天，看著七瀨的日常生活，以及為他所做的一切，卻展著故事裡的溫情，父女之間的感情，從開始時的疏離漸漸拉近，寫下了父女關係之間，並沒有任何的阻隔，刻下也有點感動。

電影的故事其實頗為簡單，但是劇本卻是處處驚喜，編寫此片劇本澤本嘉光，曾執導多個日本廣告，更編寫過由妻夫木聰與北川景子合演的《廣告祭！唔制！》，《老》片的原創劇本創新獨特，節奏明快，素材豐富，把廣告的元素帶進電影的氛圍，笑位更層出不窮，幾乎每個笑位都會拍起手來，展現出電影的精彩與特色之處。澤本嘉光的劇本裡，除了把「羅密歐」與「茱麗葉」代表回春藥與假死藥，更利用了化學的「元素週期表」貫徹整部電影的脈絡，亦令人有意想不到的故事設定，確是值得一讚！

當野畑計去世的這兩天，看著七瀨的日常生活，以及為他所做的一切，卻展著故事裡的溫情，（《老豆死開一陣先》劇照）

片中有不少令人意想不到的情節，既人令人覺得荒誕，但又不得不佩服這劇情的舖排，除了欣賞澤本嘉光的劇本之外，亦不得不讚此片的導演浜崎慎治，《老》片是他首部執導的劇情長片，整體的執導技巧具有水準，電影的節奏掌握十足，笑位舖排精準，感動位亦恰如其分，以首次執導電影來說，浜崎慎治的表現實在不俗。

電影中「假死」的設定，把野畑計與七瀨父女之間的感情再次連繫，回到現實的世界，這大概是在代表著人生經歷過不同的階段時期，遇到不同的阻礙與困難，解決所有的問題，繼續向著自己的人生邁進。唱片公司的老闆說著七瀨的歌曲沒有「靈魂」，既是說著她唱的歌曲之外，也暗喻做人亦需要有靈魂的存在（生命），倒是頗有意思。

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片中廣瀨鈴一改過往文靜少女的形象，不久前才看了她在岩井俊二執導的《最後的情書》裡一人分飾兩角，今次她卻以反叛的少女造型，演活了野畑七瀨的性格，加了一點誇張的破格性演出，突顯出人物的特色。演技無庸置疑的堤真一，在片中就更發揮著他的喜劇細胞，一時展現著父親的寬容，一時展現有趣可愛（無錯，確是可愛）的表情，把野畑計這角色表現生動自如，讓他在片中有不少的發揮。飾演松岡卓的吉澤亮，在片中亦能演繹到角色那神髓，表現自然。除了他們之外，片中有不少演員客串演出，包括木村多江、Lily Franky、佐藤健、池田依來沙、松田翔太、柄本時生、竹中直人（他的出現總是一個大笑位）、妻夫木聰等等，日本太空飛行員野口聰一在片中更演回自己，驚喜萬分。

《老》片不只是一部笑料百出，題材創新，也帶點誇張情節的喜劇作品，片中更帶出了父女之間的感情，如何從疏離漸漸修補，拉近之間的距離，讓觀眾反思對親人的關係維繫。看畢電影之後，一直滿懷著這份愉快輕鬆的心情離開電影院，輕輕鬆鬆的九十三分鐘，歡笑中帶點溫馨的元素，是近年比較少有的觀影體驗。

p.s. 記得留到最後，有彩蛋片段！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​