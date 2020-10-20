【追光21】鄭伊健郭富城有望真人騷合體　內地綜藝嘉賓名單超誇張

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》成功，掀起了出道藝人再成團的熱潮，之後的成團騷如雨後春筍，先後有《披荊斬棘的哥哥》、《追逐夢想的哥哥》、《奮鬥吧主播》等，最新綜藝節目有東方衛視的《追光21》，顧名思義，是21位中年哥哥大鬥才藝，最後組成7人男團再次出道，而且今次還會有中港台的天王巨星，下文為大家帶來一班勁爆參賽者。

有傳林志玲會擔任《追光21》的主持。（林志玲微博）

《乘風破浪的姐姐》令姐姐張雨綺再次走紅。（張雨綺微博）

內地綜藝節目《追光21》，前名是《熱血追光團》，其實形式跟之前的《乘風破浪的姐姐》、《披荊斬棘的哥哥》差不多，由21位21歲以上的男星，每集大鬥才藝，最後留下最強7人，成團後再出道。雖然跟《姐姐》、《哥哥》近似，但計劃由林志玲、張雨綺、楊超越等擔任主持，至於一班參賽者亦絕對是天王級數，節目組擬邀郭富城、鄭伊健、林峯、陳曉東等人參賽，而內地代表則打算邀請馮紹峰、鄭凱、竇驍，還有台灣代表言承旭、汪東城、阮經天等，絕對是星光熠熠，令人相當期待。不過節目仍在籌備階段，而宣傳中的26位男星，相信會有多位未能錄製節目，至於最後的參賽藝人名單，就要留待節目公布。

下圖有26位被邀錄製節目男星：

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楊超越不時擔任綜藝節目主持。（楊超越微博）

同場加映郭奕芯出海美圖：