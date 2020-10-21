木棘證人｜49歲張文慈半生坎坷被寸年紀大　單身十年等真愛

TVB新劇《木棘証人》日前正式首播，劇中飾演Miss Ko的張文慈（Pinky）是一位訓導主任，在昨晚（20日）播出的一集中，Miss Ko為了細佬Kole（羅仲謙飾）而與Chris（張曦雯飾）對質，大鬧對方搞到Kole停職冇道德，霸氣十足！其實Pinky私底下亦非常真性情，早前她就拍片公開向一名內地網民發火，事緣她被網民嘲笑太老嫁不出：「都可以當奶奶了，還做老婆？」，所以她隨即反擊！

張文慈與羅仲謙在新劇《木棘証人》中飾演姊弟。（IG@pinkycheung930）

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剛剛踏入49歲的Pinky保養得宜，更不時在抖音與內地網民互動，但早前卻突然被叫「奶奶」，她即拍片反擊：「我今年49歲，乜做人奶奶嘅年紀唔可以結婚咩？於是我就回覆佢就算80歲都可以結婚㗎啦！有咩問題呀？」Pinky認為單身並不可怕，最重要是自己的心態：「我想同單身朋友講，唔好因為人哋笑你未結婚、因為屋企人有壓力同埋為結婚而結婚，最緊要自己活得開心，我一直喺度等緊一個真係會結婚嘅人，我先會結婚。」

Pinky拍片反擊！（影片截圖）

Pinky早年以性感形象示人。（視覺中國）

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Pinky自小父母離異，童年還曾遇上校園欺凌，相當坎坷，之後她在1996年參選亞洲小姐後入行，曾參演多部劇集的她更以性感形象示人，但就在知名度大增時，她在訪問中坦白道出17歲做暑期工時曾慘遭男同事落藥迷暈以至失身，事件曝光後，她卻被外界直指是「博出位」，更因而被公司投閒置散，隨後在冇工開的情況下，她唯有另覓出路，參演三級片《強姦3OL誘惑》，但她堅持「不露點」的底線。直至2017年重回電視圈，在TVB劇集中演出。

Pinky近年陸續演出了幾部TVB劇集，演技大獲好評。（微博@張文慈）

雖然事業上有轉機，但Pinky的感情路並不平坦，她曾在節目《姊妹淘》中坦言已經單身十年，但依然好怕孤單：「我唔可以一個人睇戲、去旅行，我會覺得好慘好孤獨。有時病、軟弱時，都好想有人保護自己。」她直言藝人的身份令追求她的男士們卻步：「有男仔因為我做呢行覺得我好難追，唔敢識我，佢哋會有壓力。」不過她依然對愛情有憧憬，亦不排除會閃婚：「如果真係好啱我都會結，因為而家我好清楚自己想要啲咩。」希望Pinky早日找到真命天子！

Pinky已經單身十年。（IG@pinkycheung930）