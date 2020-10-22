【踩過界】林韋辰演斯文敗類奸到出汁　戲外原來係國際級搖搖高手

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。今晚（21/10）播出的第22集繼續講述「恐嚇及不誠實使用電腦案」，反派「韋大狀／Gotham」林韋辰便指使「大鱷」單立文用陰招逼「Never／王官」李佳芯判「癲姐」蔡思貝罪成，睇到觀眾咬牙切齒。雖然第二次回歸TVB的林韋辰在戲中是斯文敗類，但現實世界的他卻是正人君子，不論是拍劇還是主持《季節限定 秋冬》、《我們香港變幻時》等資訊節目都好照顧後輩。

林韋辰在《踩過界》中飾演「韋大狀／Gotham」，不但是反派律師，更是李佳芯的前男友兼師傅。（劇照）

點擊睇林韋辰如何成為「TVB御用斯文敗類」：

+ 13 + 13 + 13

除了電視上的專業認真，林韋辰也有很多不同面向，除了與呂晶晶、李思雅的兩段圈內「父女戀」，最多人談論的便是他的另一個身份──身懷絕世「武功」的頂級搖搖高手。

【九五至尊】林韋辰演斯文敗類勁入骨 戲外兩段「父女戀」最轟動

點擊下圖觀看呂晶晶、李思雅靚相：

+ 24 + 24 + 24

林韋辰17歲時因駕駛可口可樂宣傳車去接載搖搖選手至不同校園宣傳，所以認識了一名哥倫比亞籍選手，並從對方身上學識了八式基本功。然後，天資聰穎的他便慢慢領會出玩搖搖的技巧，並進入了羅素國際搖搖表演隊。在1982至1986年間，林韋辰以「羅素搖搖大使」身份走勻瑞典、法國、荷蘭、澳洲、日本、台灣等地教學生玩搖搖和參加搖搖比賽，未滿20歲便成為中國區兩位搖搖大王之一。

點擊下圖觀看林韋辰IG、微博相片：

+ 23 + 23 + 23

不要以為四圍玩搖搖好寫意，林韋辰2015年接受香港電台節目《守下留情》訪問時便透露，「搖搖大王」實際上是汽水公司的Co-ordinator，要跑數、睇業績，雖然任職期間已經連升幾級，下一步便是升做經理，但他到處飛令他感覺似流離失所，加上公司亞洲區職位再一步的晉升機會不多，所以最後決定安定下來，及後投考TVB藝員訓練班，與鄭伊健、郭政鴻、歐瑞偉等做同學，正式踏上銀色旅途。

雖然先後在TVB、亞視，以及北上工作，但林韋辰都沒有放棄玩搖搖，之前便自創「三角搖籃打橫飛」新招，而提起新款搖搖由木芯改為金屬芯，他接受傳媒訪問便「藐爆」，直指金屬芯令搖搖轉得更耐、更易控制，純屬「氹細路」。

林韋辰於2017年接受《香港01》專訪時有大顯身手：