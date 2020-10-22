奧斯卡影帝馬修麥康納希出自傳　自爆18歲遭打暈後在車內被強姦

現年50歲的馬修麥康納希（Matthew McConaughey）出道至今拍攝過多套好戲，包括《星際啟示錄》（Interstellar）、《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen）、《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）等，更憑《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）奪得奧斯卡影帝寶座。近日他推出自傳《Greenlights》，更自爆年輕時曾多次遭性侵！

馬修麥康納希在書中表示在18歲時被一名男子騷擾繼而被打暈，在小型貨車後座被強姦。另外，在15歲被勒索下初次發行性行為，並指：「當時我很確定我會因婚前性行為而落地獄！」但樂觀積極的他並沒有因而視自己為受害者，更多年來從來沒有提及此事，只是默默地捐款給母校德州大學的消除性侵計畫（Rape Elimination Program），為學生提供天黑後回家的接駁車服務。

另外，馬修麥康納希在2000年初曾拍攝多套愛情喜劇，包括《The Wedding Planner》、《How to Lose a Guy in 10 Days》等。然而在書中他提及到由於當年因而感到厭倦，並透露2010年曾有電影公司出價1450萬美元（約1.13億港元）的片酬邀請他接拍愛情喜劇，可惜最後都遭他拒絕：「如果我不能做我想做的事，無論任何價錢我都不會去做。」