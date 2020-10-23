台網瘋傳網紅陪睡價目表　女神潔哥大膽回應嚇窒網民：我只摸過…

台灣網紅橫綱凱咪日前在社交平台大爆「網美圈70%都有賣淫」，引起網友熱議，甚至還流傳出「陪睡價目表」，內容以「化名代號」列出陪睡條件和價碼，導致不少人遭影射，包括貝莉莓、小雲寶寶、Nono辜莞允都無奈發文否認。

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而網紅女神潔哥（李秉潔）21日也發文，認為網傳「價目表」是假的，寫道：「太多人來私問我名單誰是誰了，先不說我看不出來的，但我看的出來的有些人業配的價碼都高於這些價錢了，業配都能賺到是去吸不吸個屁啦！這種文真的就是看看笑笑就好～」

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而她過往也曾被傳過陪睡，看到這次事件讓她直言：「我之前也被爆料過什麼我一晚多少啊～簡直莫名奇妙」，最後還大膽附上一句「我只摸過一根雞雞啦」，顯然是只有老公一人，讓網友看了笑稱「最後一行是真情告白嗎？」、「那隻雞還摸到生個女兒」。潔哥22日也在轉發相關新聞，強調「重點是我這輩子只摸過一根GG」，讓網友討論大歪樓，笑翻眾人。

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