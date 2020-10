陳瀅於周四(22/10)正式踏入31歲,一班好姊妹包括陳嘉寶、蔡思貝、賴慰玲、吳嘉熙,以及何雁詩幫好閨蜜慶祝生日。相中除了一堆氣球外,桌上更有多個插住蠟燭的紙杯蛋糕。而何雁詩為顯示姊妹情深,更同陳瀅一齊穿耳骨,IG曬相笑言這是她經歷過最「痛苦」的生日:「This is the most painful birthday party I’ve ever been to. We finally got our ears pierced together」。她又分享針插耳骨的相,狀甚恐怖!不過壽星女陳瀅好受落,開心多謝一班好閨蜜:「The Best Sober Birthday Ever」,玩得好盡慶啵!

