「Red Velvet」Irene遭狠批態度差耍大牌　即IG發文道歉平息風波

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

資深韓國造型師兼雜誌編輯A某昨日（21/10）在Instagram寫長文控訴，爆韓國有女藝人做訪問時態度惡劣，兩人共處的20分鐘像身處地獄。

Irene （裴柱現）一直被指態度差，喜愛耍大牌。(renebaebae@IG)

A某表示，早已聽過對方經常黑面，雖然有心理準備，但當被對方以嫌棄的嘴臉指指點點仍大感無地自容，最後更忍不住落淚。A某透露自己已經錄音以防萬一，在文末Hashtag「#psyco」和「#monster」。而《Psyco》是韓國女團Red Velvet的歌曲，《Monster》則是Red Velvet成員Irene與Seulgi的二人組合歌，網民紛紛猜測到底是Irene還是Seulgi。

其後有網民發現A某刪除社交網站上稱讚Irene的字句，A某的友人更留言爆整個圈子都知道該女藝人曾在廣告現場怒視、發脾氣以及呼喝他人。

Irene迅速在IG發文道歉，指對自己不成熟的行為感後悔和羞愧。（IG@renebaebae）

Irene（裴柱現）於周四（22/10）發文道歉，指對自己不成熟的行為感後悔和羞愧，並正在反省中，而SM事務所指Irene已經向該名造型師當面道歉。

票選2020最美女偶像　只有BLACKPINK、Red Velvet成功全員入20強什人

+14
+14
+14
韓星爭住用iPhone　BLACKPINK、BTS防彈少年團竟然唔跟潮流？
BLACKPINK差點叫Baby Monster？　盤點10個奇怪韓國女團候選團名
T-ara全員再同台惹哭粉絲　盤點25組成軍10年以上韓國組合
韓星小學畢業照︱孫藝珍不及宋慧喬美？　朴敏英未整容前似男仔
2020百大性感男︱兩港人進佔頭10名　BTS防彈少年團V急跌13位！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。