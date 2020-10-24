鄧麗欣生日收山寨禮物自拍開心share　被網民鬧爆不尊重知識版權

鄧麗欣（Stephy）剛於10月15日度過了她的37歲生日，雖然她的男友邱勝翊 (王子) 身在台灣未能與她一起慶祝，不過她的一班好友包括吳雨霏與區文詩等都有替她開生日Party賀壽，所以她絕對不愁寂寞。壽星女Stephy亦有於IG post她慶生的靚相，以及上大曬好友送贈的生日禮物同大家開心share。然而其中一份藍色玫瑰花獨角獸的禮物，卻令她惹來網民的抨擊。

Stephy剛過了37歲生日。(鄧麗欣ig)

原來Stephy所收到的這隻藍色玫瑰花獨角獸，被眼利的網民發現是假冒香港品牌Pink Fable的翻版貨，網民紛紛留言罵她不尊重知識版權：「假貨！」、「這隻是假的！假的！假的！請尊重版權！」由於網民反應激烈，Stephy隨即也刪除了該張照片，並在IG story回應今次事件表示：「從來尊重知識產權，對這個禮物不了解，純粹覺得幾可愛想跟大家分享，也支持一下好像沒甚麼人認識的小店，現在正了解事件。」她還加上了一個生氣的emoji。有網民就覺得Stephy只是收禮物，也未必知道和了解自己收到的會是假貨。

Stephy收到假貨。(鄧麗欣ig)

這款立體玫瑰花獨角獸是由是一位90後花藝達人Mercury於去年開設的香港網店品牌Pink Fable所設計。Mercury靠自己的創作靈感設計出這款玫瑰花獨角獸，也是鎮店招牌作品。該產品一推出後即受到熱烈的追捧，就連蔡卓妍和袁詠儀也分別在社交網上post了這隻獨角獸的打卡照。而獨角獸最特別之處，就是頭上的Swarovski水晶閃石獨角，每顆閃石均是由人手逐粒黏貼，而獨角獸也是全人手製作，製作耗時，所以每隻成品都很矜貴，售價港幣＄7888元一隻。網民就指Stephy照片中獨角獸的耳朵就曝露了是假貨的證明，那隻藍色也與正版有所不同。

原裝正版。(Pink Fable IG)

點擊睇Stephy收到隻山寨版同正版的分別：

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