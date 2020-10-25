鄭秀文父親急留院11日　與家人通宵守候：一種幸福使命

鄭秀文（Sammi）本月初才經歷愛犬Lucky離世，最近原來又為家事頻撲，她昨晚（24/10）Instagram發文，指父親日前身體抱恙，入院11日，更用千字文訴心聲：「Lucky火化後兩天，內心仍在復原過程，已經要面對另一個關口，爸爸十多天前又因病疾進醫院了。」而鄭父數天前已經出院回家休養。

鄭秀文（Sammi）本月初才經歷愛犬Lucky離世，最近原來又為家事頻撲。（Instagram/@sammi_chengsauman）

Sammi除了透露兄弟姊妹輪流通宵留守在醫院照顧父親外，更指弟弟每日來醫院幫爸爸沖涼：「弟弟每晚為父親洗澡時，有時我會站在洗手間門口，靜聽父子二人的洗澡對話，相當有趣溫馨，他倆的話題很廣，從家鄉潮州聊到古董聊到股票市埸，四十多歲的兒子溫柔地替八十多歲的父親洗澡，父子在聊不完的話題中，我站在洗手間門外，眼眶因感動而濕潤，我看到病疾當中的一種幸福。」

Sammi與兄弟姊妹輪流通宵留守在醫院照顧父親。（Instagram/@sammi_chengsauman）

另外，她又指自己雖然是「夜貓」，但撐到清晨六點時，都會頭暈眼花，腳步浮浮：「不過，能夠貼身陪伴父親給他打氣，為他壯瞻（膽），在他最難受之時握著他的手，一起祈禱一起面對，通宵達旦照料都是一種幸福使命。」