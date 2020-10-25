戴祖儀疑秘密撻着澳門闊少　感線伏線在兩年前已經埋下？

25歲戴祖儀年前被傳媒拍得與有「女神收割機」之稱的羅天宇拖狗散步行沙灘，不過雙方卻始終沒有承認過戀情，但有報道爆料，指與有戴祖儀手辦的藝術展是獲得澳門闊少Michael Li資助才得而成功舉行。從事潮流玩意的Michael與戴祖儀有共同興趣，其實早在2018年，兩人就已經一起到張敬軒的餐廳「仙后餐廳」撐檯腳：「I want nobody nobody but you@joeythyee」

兩人一齊到「仙后餐廳」撐檯腳，關係非淺。（IG圖片）

早前在個人藝術展上，她接受傳媒訪問時，更坦言自己還是單身：「我想花心都冇啦，要有對象先得，我而家真係冇拍拖！」被問到與羅天宇的緋聞時，更直接否認：「過咗去、冇發生就唔好提，我哋冇發展過。」似是要和緋聞男朋友羅天宇劃清界線。

Michael將自己Key到合照上，戴祖儀更留言：「Can tell u tried ur best」成功哄得「女神」開心大笑。（IG圖片）

2018年8月仲一齊去澳門睇張學友演唱會。（IG圖片）

Micheal的IG多數分享藝術展或是波鞋、手辦Figure、名錶等奢侈玩意，2018年2月14日也貼出過與女友人同遊日本的相片，2018年8月，兩人更一起同遊到澳門睇張學友演唱會，雖然兩人只各自貼出與張學友的合照，但從男方合照中左邊出現的長長秀髮以及手上戴的金色手鐲來看，很明顯相中人就是戴祖儀。直至2018年9月，男方更大方地在IG貼出了與戴祖儀到「仙后餐廳」撐檯腳的相片，似是在「宣示主權」，正在同年12月戴祖儀與羅天宇被拍到出入淺水灣撐枱腳行沙灘。

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