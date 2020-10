戴祖儀疑秘密撻着澳門闊少　感線伏線在兩年前已經埋下？

25歲戴祖儀年前被傳媒拍得與有「女神收割機」之稱的羅天宇拖狗散步行沙灘,不過雙方卻始終沒有承認過戀情,但有報道爆料,指與有戴祖儀手辦的藝術展是獲得澳門闊少Michael Li資助才得而成功舉行。從事潮流玩意的Michael與戴祖儀有共同興趣,其實早在2018年,兩人就已經一起到張敬軒的餐廳「仙后餐廳」撐檯腳:「I want nobody nobody but you@joeythyee」