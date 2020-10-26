希澈IG4天內曬兩次烤肉相　竟遭網民竟狠批「自私的人」？

韓國男星金希澈24日透過IG限時動態曝光酸民留言，酸民竟因他最近常曬烤肉照，要他「去自殺」！該酸民不滿希澈4天內2次分享烤肉動態，直言「是覺得老子有錢可以隨時吃韓牛嗎？」轟希澈「自私的人」。

該酸民還連3次要希澈「去自殺」。而希澈將這則內容截圖曝光，並簡單附上文字「我是不會自殺的」。而不同於大部分藝人曝光酸民留言會將帳號打碼，希澈則將完全不碼，讓網友看個清楚。而網友看到該酸民帳號則表示，這個人「很有名」，對很多藝人都這樣，還有網友傻眼直呼「只是韓牛也氣成這樣！」，要希澈「告到底！」

藝人被認為是公眾人物需接受大眾評論，但有時網友批評留下過激言論，甚至有人只是為罵而罵，用詞相當難聽，導致藝人長期處於輿論壓力環境下，更甚者因網路言語霸凌，不堪心靈折磨，選擇走上絕路。過往藝人大多選擇忍受，但謾罵、造謠數量不減，近年來許多藝人選擇透過社群平台吐露心聲，也有人直接喊告，希澈便是硬起來直接提告的其中之一！

希澈出道多年，近年來看到演藝圈後輩頻頻遭遇惡評困擾，甚至走上絕路，讓他相當心痛。所以他今年決定不再忍下去，花費時間蒐證並親自到警局報案、提告，而且硬起來表明不會撤告，獲得網友支持力挺。

▼▼▼食燒肉都被酸民鬧「去自殺」？點圖看看希澈的燒肉照▼▼▼

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求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

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