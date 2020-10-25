東張西望｜落情降被勒索30萬　七仙羽爆有明星落情降下場淒慘

無綫資訊節目《東張西望》周日（25/10）播出最新一集，其中講到有不少人分手後竟選擇做情降求復合，更不幸被勒索威脅。

《東張西望》周日（25/10）播出最新一集講述有不少人選擇情降求情人復合。（節目截圖）

節目中，兩名曾大灑金錢、購買情降服務的男女，指情降不但無效，更屢屢被師傅要求補錢，否則會公開所有個人資料，包括照片，又會出言恐嚇，指「會搵律師告你」，有人被勒索近20、30萬。有泰國師傅解釋，情降的原理是利用鬼怪擾亂人的腦電波，通常儀式會運用死人屍油、屍膏、肉、椰青和茶等等，求神仙或鬼怪幫手復合。

泰國師傅解釋，情降的原理是利用鬼怪擾亂人的腦電波，通常儀式會運用死人屍油、屍膏、肉、椰青和茶等等，求神仙或鬼怪幫手復合。（節目截圖）

七仙羽：情降冇效係師傅冇料或已過期

到底情降是否真實存在？《香港01》曾訪問七仙羽師傅，她坦言情降是真實存在，「不論任何法科都會有情降，例如道家、泰國、西洋魔法，方法有唔同、用嘅材料不同，但結果都一樣。西洋魔法就會點蠟燭、用魔法油、燒煙，係指定時間寫心願；而道家就會用稻草人；泰國好多方法，例如養鬼仔、或者用靈嘅屍油。情降通常有期限，通常係三個月至半年，通常情降冇效，係師傅冇料，或者時效已經過咗。」

七仙羽師傅透露，所有法科都有情降，更透露有小明星曾下情降，搶走人老公，結果飽受報應。（節目截圖）

兩年前曾有藝人求助 下場淒慘

七仙羽又直言，受降者會性格大變、情緒失控、堅持要分手或離婚。她坦言，情降是邪門法術，但並非所有情降都有報應，「如果家庭幸福，小三，大婆搵師傅，令到個男人好迷戀家庭、呢啲就係好嘅情降。如果小三為男人結婚，拆散家庭，搞到人哋離婚，就會有報應，都要講道理㗎嘛！ 」

她透露自己經常碰到情降事件，「兩年前有個唔出名嘅小明星嚟搵我，話結婚唔夠一年個老公堅持要離婚。我問返神仙，原來佢以前都係做人小三，仲搵師傅向個男人落降，拆散人哋家庭。男人要求離婚後，呢個女人就好嬲，但有病、又失業、大咗肚之後仲被人趕出家門，男人一蚊都唔畀佢，想搵其他男人都搵唔到，呢啲咪因果報應。師傅唔會話哂啲後果畀你知，佢唔理你之後啲手尾，都係睇你夠唔夠膽做！」

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