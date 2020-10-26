黃心穎獲無綫解禁　出現《堅離地》兩個鏡頭為復出試水溫？

因「安心事件」遭雪藏多月黃心穎，其主演劇集《堅離地愛堅離地》（簡稱《堅》劇）終獲解禁，周日（25/10）在《TVB節目巡禮2021》播出的片花中更有兩個鏡頭，相信這是無綫繼上年播出的《牛下女高音》和《丫鬟大聯盟》後，為黃心穎「復出」之路再試水溫之安排。

黃心穎主演的劇集《堅離地愛堅離地》終獲解禁，相信這是無綫繼上年播出的《牛下女高音》和《丫鬟大聯盟》後，為黃心穎「復出」之路再試水溫之舉。（劇集海報）

《堅離地愛堅離地》為時裝愛情科幻喜劇，早於2017年拍起，更為2018年香港國際影視展17部推介劇集之一，並早於去年已在馬來西亞播出。故事以創新科技行業為背景，講述科技進步神速，人與人之間溝通的問題，並由張振朗、龔嘉欣、黃心穎、陳智燊及劉佩玥領銜主演。有傳張振朗當時為劇集被抽起而嬲到震，但現時他都企穩一綫小生位置，有份參演的《反黑路人甲》更成大熱劇集；但反觀《堅》劇的第二男主角陳智燊，以及裕美都經已離巢。但劇集播出都是好消息，相信觀眾都終可一睹「禁片」真面目了！

黃心穎因「安心事件」而遭雪藏多時。（黃心穎IG圖片）

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