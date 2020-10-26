呂珊《友星有聲》星期二晚開騷　音樂達人Joey Tang擔任嘉賓

繼兩星期前呂珊與大AL張武孝、蘇姗和譚錫禧來了一個金曲之夜後，呂珊明晚（27日）八點半再開直播《友星有聲》，今次請來音樂達人Joey Tang擔任嘉賓，他除了是太極樂隊主音及結他手外，更曾擔任過眾多歌手的唱片監製、音樂總監和作曲、編曲、結他手，並參與演唱會的演出，現正擔任香港著名娛樂公司太陽娛樂文化香港音樂部副總監。音樂達人加上珊姐，演出必定精彩，大家記得密切期待，明晚01娛樂為大家直播！

珊姐又直播，好期待！（資料圖片）

立即重溫：

第一集：【友聲有星】重溫呂珊孖麥包安德尊開騷唱歌 仲會大談當年傾秘密

第二集：【友聲有星】重溫呂珊網上演唱節目 靚聲王張偉文做嘉賓

第三集：【友聲有星】重溫呂珊直播唱金曲 頭炮先唱《心債》、《女人花》

第四集：【友聲有星】呂珊《友聲有星》直播重溫 哥哥名曲《明星》打頭陣

第五集：【重溫】呂珊《友聲有星》重開 與李思捷大談當年事

第六集：重溫｜《呂珊友星有聲粵唱粵友》5度開騷 粵劇名伶謝曉瑩做嘉賓

第七集：重溫｜呂珊《友星有聲》開騷 與龍貫天和盧海鵬大唱粵曲

第八集：重溫｜呂珊演唱節目 與張武孝、蘇姗和譚錫禧唱6、70年代金曲

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