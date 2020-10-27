傅穎相隔多年再出新歌　即場指導MR. Ronny冧女招式

傅穎相隔多年再出新歌《我和你的如果》。

於內地發展多年，最近回歸香港拍攝嘅傅穎，喺ViuTV劇集《熟女強人》中與吳千語的SheShe戀成為熱話，為該劇完成宣傳工作後，Theresa投入全新國語歌曲《我和你的如果》MV拍攝工作，對上一隻EP已經係2010年，單歌都係06年嘅事，相隔多年再出新歌，Theresa親自剪輯MV花絮，仲大打友情牌搵嚟樂隊Mr成員之一的Ronny擔任MV男主角。

傅穎搵嚟樂隊Mr成員之一的Ronny擔任MV男主角。

第一個鏡頭就要拍我同Ronny喺床上大玩枕頭仗，佢太厲害啦，真係冇就住我，所以拍完第一個鏡頭之後，我就問佢單身咗幾耐，佢話單身咗3年，我同佢講笑，話佢可能仲要單身多20年，哈哈！因為Ronny真係唔係好識得氹女仔！但另一個角度睇，佢真係一個乖仔嚟！ 」MV中的冧女招式都係Theresa即場為Ronny惡補，現場的工作人員笑指應該給Theresa「動作指導」的credit。除此之外，Theresa更親自為MV剪輯花絮視頻：「平時都係用電話Apps剪，今次第一次用電腦剪，用咗兩日時間，唔太專業，但可以順便學多一樣嘢！」