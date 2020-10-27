【暖男爸爸】張可頤要食Over Easy勁𠮩𠹌？　即學10種蛋食法英文

ViuTV原創劇《暖男爸爸》將緊接《熟女強人》，10月26日起逢星期一至五晚上9時30分首播。《暖男爸爸》以單親爸爸阿榮（鄭中基飾）為主軸的溫情輕鬆小品，故事講述阿榮在妻子離世後，獨力照顧兒子，並開始經營便利店。與兒子相依為命期間，他漸漸變成懂得愛與付出的暖男；他後來認識了妻子的保險顧問芷明（張可頤飾），二人因各自的人生經歷，成為無所不談的好朋友。

在第一集中，張可頤嗌早餐要求「Over Easy Egg」，其實即係荷包蛋，兩邊都要煎！（影片截圖）

在昨晚（27/10）播出的第一集中，張可頤嗌早餐要求「Over Easy Egg」，其實即係荷包蛋，兩邊都要煎！雖然荷包蛋並不是非常刁鑽的食法，不過用英文「Over Easy Egg」去形容，又未必有點兒作狀。Anyway，其實不同蛋煮法的英文一點都深奧，只是普遍生活在香港的人都未必會向茶餐廳侍應用英文要求，但難保有朝一日大家都可以到英語國家歎一個豐富早餐，到時隨時會被侍應問到口啞啞！

點擊下圖即學10種蛋蒸法英文。（間唔中拋下書包型一型佢）：

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