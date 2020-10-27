錢國偉病逝│綜藝之父捧紅多位美女天使　「梳打」林芊妤發展最好

前無綫監製錢國偉（Wilson）今日傳出死訊，終年58歲。錢國偉1983年加入無綫電視任職辦公室助理、後轉往製作部出任助理編導，2000年成為非戲劇組綜藝節目監製，期間負責過不少大型節目，經常刷新收視紀錄，被譽為「無綫綜藝收視王」。

前無綫監製錢國偉傳出死訊，終年58歲。（視覺中國）

Wilson負責過的節目包括《獎門人》、《殘酷一叮》、《香港小姐》、《香港先生》、《美女廚房》、《味分高下》、《耳分高下》及《五覺大戰》等，創出本地綜藝風格，當中《美女廚房》及《味分高下》、《耳分高下》捧紅多位「美味天使」、「味之天使」以及「Sing之天使」，不少人繼續留在娛樂圈中發展，或者離開娛樂圈作出其他發展，當中「香蕉」王淑玲（Vanko）學習紫微斗數，「梳打」林芊妤（Coffee）則成為百萬訂閱YouTuber、新一代瑜伽教主。

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錢國偉後來與味之天使「雜果賓治」陳宛尉相戀，亦於2015年結婚。