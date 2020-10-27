錢國偉病逝｜陳志雲重提貪污醜聞　對無辜拖累錢國偉耿耿於懷

無綫簽監製錢國偉今日病逝。他生前曾幫前無綫總經理陳志雲監製《志雲飯局》，兩人合作無間，交情甚深，對於好友逝世，陳志雲接受傳媒訪問時表示大感難過。

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陳志雲接受傳媒訪問時表示，對於好友錢國偉逝世大感難過。（資料圖片）

陳志雲提到，錢國偉患病期間，兩人一直有互通短訊，豈料就此訣別，對此他大感難過。陳志雲接受傳媒訪問時憶述，《志雲飯局》改變了他人生下半場，而這個節目正正由錢國偉監製，不計算特輯都有159集之多，兩人製作節目期間相處時間甚多，故交情甚深。

陳志雲提及往事，表示對於拖累錢國偉一事仍耿耿於懷。

早年陳志雲因主持一場特別版的《志雲飯局》而被捲入貪污醜聞中，錢國偉亦因此需接受廉政公署調查，更因此離開效力多年的無綫。陳志雲提及往事，表示對於拖累錢國偉一事仍耿耿於懷，更對他抱有很大歉意，但錢國偉從來沒有因此而埋怨半句。

陳志雲直言，與錢國偉工作期間，兩人一直合作無間，（符祥定攝）

陳志雲直言，兩人在工作上一直合作無間，更大讚錢國偉是一個才華橫溢、討人喜愛的人。

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