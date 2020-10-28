張敬軒為工人姐姐作詩意　姐姐真身畫面終於在IG出現

張敬軒經常成為網路熱話，更引起不少笑話，最近軒仔聘請了一名新來的工人姐姐，焦點是這位工人姐姐每天的早餐都令到軒仔充滿驚喜，所以張敬軒連日來都在Ig發文讚這位工人姐姐煮的早餐有多出色，現在很多人看見軒仔都會第一時間問候她的工人姐姐如何和好奇他今天的早餐吃什麼多過關心他本人。

左邊係軒仔幻想工人姐姐會煮咩早餐，右邊係現實工人姐姐煮嘅早餐。（IG@hinscheung）

不知道軒仔是否吃了一段日子精美的早餐之後，今天突然詩癮大發，在IG限時動態發布名為西營盤詩人的隨意摸詩集，「輕輕的包走了，正如粥輕輕的來；我輕輕招手，作別遮遮的雲彩。」他續說：「遮遮的包走了，正如蕉悄悄的來；我揮一揮蕉皮，不帶走一隻雞蛋。」不少網友都被軒仔這首詩「笑到肚痛」。

軒仔作詩。（IG：hinscheung）

另外軒仔的工人姐姐現時已經擁有極高人氣，大家都很好奇工人姐姐的樣貌如何，今天（28日）軒仔終於在IG發布了一張工人姐姐的背面照，照片明顯是軒仔偷偷拍下，並hashtag說「#七零年的她」、「#碳水達人」、「#早餐界KOL」、「#識得發光嘅遮遮」、「#齋睇條辮都知勁」、「#搵遮遮同袋麵包一樣」、「#整定嘅」、「#憑肉眼可以判斷」、「#佢營養好過我」短短一小時已經有接近2萬讚好，很多網民留言說：「我有理由懷疑你暗戀佢」、「今日早餐終於豐富咗好多」、「這是笑到窒息」

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