39歲陳自瑤自信曬最新短髮素顏靚樣　慘遭網民嫌棄：顯老好滄桑

現年39歲的索爆人妻兼靚媽陳自瑤 (Yoyo) 多年來一直keep得好好，無論樣貌身材都完全不似她的真實年齡。月前她就趁自己生日，於IG連環分多次上載了一系列集仙氣與性感於一身的婚紗相，說是送給自己的生日禮物，將絕美一面呈現在大家眼前，其狀態之佳不禁令人讚嘆。而她早前為了慶祝IG粉絲人數達40萬，就post了一輯性感造型照，繼續展示索爆一面。

Yoyo集仙氣與性感於一身的婚紗相。(陳自瑤ig)

日前Yoyo又再分享她的美照，今次她換了一個全新髮型示人。原本留了多年長髮的她，最近剪了一頭短髮，立刻予人不一樣的感覺。她還自信滿滿地以素顏上陣，並留言表示：「New me #新髮型新挑戰」無懼以真面目出鏡，讓人看到她最自然真實的樣子。網民都紛紛留言大讚她短髮更靚更年輕。Yoyo亦有將這幾張靚相放上抖音，可是卻遭不少內地網民嫌棄，有網民就留言表示：「Yoyo這個髮型顯老哦、把你顯得好滄桑」Yoyo親自回覆對方表示：「素顏」，亦有不少網民負評：「好顯老」、「不好看」、「還是長髮美」、「髮量有點少」、「太瘦了」、「歲月不饒人」。

點擊睇晒Yoyo最新短髮素顏樣、網民留言以及她更多靚相：