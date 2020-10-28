葛民輝客串新歌MV險爆缸　小肥佩服：未嗌Cut都唔起身話痛！

小肥（徐志勇）和劉浩龍（師兄）日前為新歌《砒霜之後》拍攝MV，並邀得葛民輝客串MV，成為其中一個亮點。二人事後接受《香港01》訪問時，坦言從前輩身上學到如何在演戲時全程投入，過程中獲益良多。

小肥新歌MV拍攝期間遇紅雨拖慢進度 劉浩龍：冇試過用廿幾個鐘拍

+ 4 + 4 + 4

記者隨隊了解部分在錄影廠的拍攝過程，其中一幕講述劉浩龍和小肥在賓館照顧身受重傷的葛民輝，儘管只是客串幾幕，但阿葛依然相當投入。直至交代阿葛因重傷離世時，他的頭部更無意地撞到睡床旁的櫃上，令工作人員嚇一跳。隨後團隊轉到一間深水埗的舊式冰室，當晚正值紅雨，令拍攝延遲了三小時，但阿葛依然穿著戲服提早到達現場視察環境，相當專業。

+ 15 + 15 + 15

小肥：阿葛有幾次投入到唔理自己狀態

談到對與前輩合作的感想和得著，小肥直言在賓館一幕中學懂如何投入拍攝，直言當時自己也被阿葛的反應嚇到：「佢拍嗰時有一啲臨場動作，例如佢會捉住我，搞到我走唔到。佢喺現實世界又唔係真係死咗，如果我真係就咁走，佢個頭就會撼埋去（櫃），但係佢真係有幾次投入到唔理自己嘅狀態，其中一次仲要真係撞咗落櫃度，但係佢未嗌cut機都唔起身話痛，嚇死我哋，以為真係會爆缸！」

+ 6 + 6 + 6

師兄：希望阿葛見到我進步

師兄在12年前曾與劉翁和葛民輝合作拍攝《神啊！求求讓我睡》、《火花不等人》和《洗澡》MV，今次再與阿葛合作，他亦特別記得前輩多年前的教導：「其中一幕佢要我喊，留一滴眼淚，當時我完全唔知做戲係咩一回事，佢同我講『當你喊咗出嚟之後，千祈唔好滿心歡喜，如果唔係滴眼淚就會縮返入去。』呢樣嘢我一直都記得，今次遇返阿葛，可以一齊做戲，希望佢見到我有少少進步都會滿意。」