矚目配角｜喬寶寶靠走埠一年賺過百萬：過三色台唔係逗佢哋份人工

喬寶寶今年正好踏入50歲，香港出世的他有同時有着印度人的血統，以及香港人的特質，膚色雖然不同，但說着一口流行粵語，所以2005年參加TVB節目《殘酷一丁》令他一砲而紅，後來更順勢加入娛樂圈。入行14年，原來最高峰時期他每年可以有過百萬收入。

2005年，喬寶寶因為參加TVB節目《殘酷一丁》而爆紅，最後更順勢加入娛樂圈。（《殘酷一丁》/ Youtube截圖）

每年過百萬收入？他笑說自己8成收入都是靠唱歌，大部份都是靠登台走埠賺錢。他坦言：「呢個係公開秘密，過嚟三色台真係唔係逗佢哋人工，而係幫你曝光然後出面搵嘢做，我冇詐型人工少，我只係詐型唔夠嘢做。」

當年喬寶寶十分吃香，靠走埠一年賺過百萬。（資料圖片）

入行後一年賺過百萬

他說：「入行之後啲Job排山倒海咁嚟，我話禮拜一唔得喎，咁佢就問禮拜二，禮拜二唔得就禮拜三啦，一路排。我最高峰試過一日走7場，係好多，但係我冇話攰，只係食唔切囉。」他透露，每場騷的酬勞最少都有5位數，有些地區更加會出6位數邀請他去唱歌：「去美國加拿大（登台），如果冇6位數就好難過去，通常45分鐘至一個鐘，中間有啲抽獎環節同埋當地嘅Super Star客串，成個活動大概係兩個鐘，登台大概唱5至6首。」喬寶寶笑言，雖然自己唱歌經常甩Key，還好識搞氣氛。

喬寶寶在劇集《衝呀！瘦薪兵團》有重戲份。（《衝呀！瘦薪兵團》截圖）

感激遇監製畀機會

講起無綫工作那十數年，他表示監製王心慰可算是他的伯樂：「入行第一套戲就係陳木勝導演嘅《寶貝計劃》，我咁多套劇有7成都係王心慰嘅，嗰時《衝呀！瘦薪兵團》仲搵我唱主題曲，南亞裔喎都驚㗎吖嘛！我話：『咪搞我啦，會變殘酷一丁㗎喎，會唔會誤會吖？佢就話：『得啦，知你唱功，睇過㗎啦，放心，仲有展鵬、阮兆祥會幫你三兄弟一齊唱，你背熟歌詞就得啦。』」語畢他還即興唱了兩句。

喬寶寶透露近年接拍電影機會，比劇集還要多，而他在無綫最後的作品是《黃金有罪》。（喬寶寶Facebook）

太少曝光所以離巢

收入好，工作又開心，那為什麼又要離開？他說：「（因為）少嘢做，我唔係因為返工遲到或者推劇，我唔夠膽推佢啲劇㗎，直情多謝都嚟唔切，仲試過飛走我啲劇。」他自言，在TVB工作，只是因為有曝光率：「咁多年我都冇講過三色台人工奀，我要嘅係曝光。」他表示，2012年幫老婆伸完蘇格蘭身份後，工作量就愈來愈少：「一年少20%，最後一年我返一個劇，少得好離譜。」

比起TVB，喬寶寶表示ViuTV對非華裔的接受度更高。（ViuTV《戰毒》）

成「山頭文化」犧牲者？

被Cut劇減少曝光率，喬寶寶直言不知道「死因」：「我唔知上面鬥爭定係大執位，有人話係山頭文化，但係3個山頭，甚至5個山頭，7個山頭，我都冇特別打鑼，或者唔打招呼。我對TVB個個人（都好好），同掃地阿嬸吹水仲多過啲演員，我係down to earth嘅人，唔係見高拜見低踩。如果我有嘢做錯或者講錯，我會更正返，但係唔知衰咩。」