【后翼棄兵】竟同「小丑」希夫烈格有關？　零負評成年度最佳美劇

以棋藝為主題的電影和劇集一直少之又少，由於題材較偏鋒，能夠打響名堂的可能只有日本經典動漫《棋靈王》，不過日前在Netflix上架的《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）上架短短一星期就引起極大迴響。有大批觀眾激讚劇集張力十足，除了毫無冷場之外，對戰場面亦能拍得極為緊湊，在零負評爛番茄100%滿分下，絕對能夠成為2020年度最佳劇集！

《后翼棄兵》改編自Walter Tevis在1983年出版的同名小說，劇情主要講述60年代天才棋后的傳奇故事。主角Beth Harmon（Anya Taylor-Joy飾）的母親因車禍喪生，而被送進孤兒院。期間Beth對國際象棋產生了濃厚興趣，並發掘了無比天分。雖然及後在棋界打響了名堂，但Beth卻對鎮靜藥物成癮。Beth為了在男性主導的棋界突圍而出，決定克服濫藥，與世界最強的西洋棋手決一勝負。

劇情主要講述60年代天才棋后的傳奇故事。（劇照）

Anya Taylor-Joy出色演技鎮壓全劇

相信大家都不會對Anya Taylor-Joy陌生，她在《思‧裂》（Split）中的亮眼演出留下深刻印象，令她人氣急升。今次在劇中飾演性格陰鬱的天才棋后，Anya成功憑其美得過分的精緻五官，加上沉鬱的眼神收服了所有觀眾。Anya由出道以來靠演技證明了自己並不是花瓶，加上在多場緊湊對戰及沉思的特寫場面，單憑眼神和微表情就能帶觀眾了解角色的內心世界。

節奏緊湊 唔識國際象棋都冇問題

由於題材比較偏，可能很多觀眾都會擔心不同國際象棋一定看不懂。不過製作團隊在劇情、敘述手法、視覺效果和配樂都落足心思，讓觀眾能夠百分百投入對戰場面。另外，劇中雖然有提及到不少有關棋子移動的模式、戰術或術語，包括西西里防禦（Sicilian Defense）、后翼棄兵等，但全部都能夠以娛樂及易入口的方式來介紹。

《后翼棄兵》同已故「小丑」Heath Ledger有關？

劇中講述主角Beth雖然是天才棋后，但因為童年面對喪母的慘痛經歷，令她無辦法對人躺開心扉，同時身為女性在男士主導的棋界受盡輿論及長期對戰的狀態下，令她染上濫藥和酗酒惡習。其實精神病在現今社會已演變成「都市病」，劇中亦花了不少心思去講述主角如何面對這個問題。

另外，已故男星希夫烈格（Heath Ledger）生前一直飽受精神和壓力折磨，而他臨終前曾透露過非常喜歡《后翼棄兵》這本小說，當時他跟編劇 Allan Scott已經開始籌備劇本，確定由Ellen Page飾演這位天才棋后，並於2008年底開拍，很可惜同年1月希夫烈格卻因急性藥物中毒離世，拍攝計畫最終胎死腹中。