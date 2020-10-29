踩過界︱蔡思貝戴假牙經常流口水　直言不能像王浩信靈活郁耳朵

蔡思貝（Sisley）和陳安立（Brian）今日（29/10）現身旺角出席運動眼鏡品牌宣傳活動，吸引不少粉絲到場舉牌支持。雖然她正忙於拍攝新劇《飛虎之壯志英雄》，不過亦會堅持盡量每天做Gym以保持最佳狀態：「體能一唔好就好難有Fit嘅狀態去拍攝，就算好攰都會迫自己落街做Gym。以前最高峰時期可以44分鐘跑10K，4分幾鐘1K，而家都好想再挑戰。」

蔡思貝和陳安立現身旺角出席運動眼鏡品牌宣傳活動。（陳順禎攝）

思貝有份主演的《踩過界II》將於下月播出，劇中飾演「盲俠」的王浩信經常靈活地郁動耳朵，思貝直言自己做不到：「我試過唔得，有啲人天生得，好似捲脷咁，我就可以捲脷。如果要練應該都會練到，即係好似練Muscle咁，但我未需要呢個功能住。（浩信天生可以做到？）好似係，當然佢有再練，同埋由上一集嘅經驗浸淫到而家，可以做到更多唔同嘅頻率。」

至於「癲姐」在《踩過界II》會否繼續以哨牙造型示人，思貝就大賣關子：「呢個係小小的秘密。」她回想起第一輯要經常戴着假牙拍攝坦言很辛苦：「成日流口水，同埋講嘢會刮損牙肉，因為入面有嚿鐵。慣咗就會自動波，講兩句就吞口水。拍完之後個嘴會嘟咗出嚟，因為Muscle Memory。啲牙頂住牙肉三個月，我要刻意叫自己唔好嘟個嘴出嚟，一段時間就習慣返。」

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