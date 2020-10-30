李佳芯冇份參演《踩過界II》　蔡思貝爆張曦雯係Never第二代

蔡思貝（Sisley）和陳安立（Brian）昨日（29/10）現身旺角出席運動眼鏡品牌宣傳活動，吸引不少粉絲到場舉牌支持。雖然她正忙於拍攝新劇《飛虎之壯志英雄》，不過熱愛運動的思貝仍堅持盡量每天做Gym以保持最佳狀態：「體能一唔好就好難有Fit嘅狀態去拍攝，就算好攰都會迫自己落街做Gym。」

蔡思貝和陳安立現身旺角出席運動眼鏡品牌宣傳活動。（陳順禎攝）

思貝有份主演的《踩過界II》將於下月播出，上一輯的結尾講到被推落懸崖的Never（李佳芯飾）再度出現，原以為《踩過界II》的劇情將會由Never作為軸心，豈料李佳芯卻沒有份在續集亮相，取以代之的是張曦雯所飾演的Eva。思貝透露Eva好像是第二代的Never：「有Eva呢個新角色，諧音Eva同Never好似，你會覺得係第二代，會有個親切感。好多情節你會發覺好似似曾相識，好似係新一代咁。（第一輯最後一幕係Never失蹤後再出現？）係觀眾嘅想像，始終係Open End，最後我哋四個喺高院出面行，係大家嘅想像空間，可以係咩都得，Open End就有呢個魔力同好處。」

上一輯的結尾講到被推落懸崖的Never（李佳芯飾）再度出現，原以為《踩過界II》的劇情將會由Never作為軸心，豈料李佳芯卻沒有份在《踩過界II》亮相。（網上圖片）

重提《踩過界II》的拍攝時光，思貝印象最深刻的，除了是團隊「出埠」拍攝外，更有一場戲特別觸動她的情緒：「我哋『出埠』拍攝，去咗大澳，係團隊嘅特別之處，大家經歷咗『出埠』體驗。再深刻啲係一場戲講到我爸爸（秦煌飾）發生咗一啲事，然後我要應對呢件事，拍咗幾個鐘，嗰幾個鐘要Keep住個狀態，自己都幾深刻。我第一次拍續集，個腦有晒第一集嘅所有畫面，戲入面又係同一個爸爸，同平時拍劇會好唔同，會更加深刻。（投入好多情緒？）係呀。癲姐真係入血，大癲大肺外仲好有義氣，大家覺得佢醜，但佢善良。」

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