暖男爸爸︱貼地金句多多　鄭中基「好人唔係成日撞到」外仲有...

《暖男爸爸》播出至今，鄭中基和張可頤的精湛演技，以及溫暖感人場面均獲觀眾好評。雖然劇本未算極度精煉，不過值得稱讚的是，頭三集部分對白都寫得頗有意思，例如阿榮（鄭中基飾）安慰阿Ling（文凱玲飾）說：「好人唔係冇，不過唔係日日遇到啫！」令觀眾甚有共鳴。下文將會為大家數出五句最貼地、最令人身同感受的5句金句。當中以張可頤的「男人小便論」最精警。

Bianca：「我最後個終點係想要安全感，但係中途都唔介意停多幾個站睇下風景呀咁㗎！」

陳俞希（飾演Bianca）在第一集中，談及自己的感情觀，直言希望想有更多安全感，但又不希望放棄成片森林，所以依然都有玩Dating App，與張可頤（飾演羅芷明）因為經歷失婚痛楚，寧願將愛火消滅在萌芽中的感情觀完全不同。

羅芷明：「悲觀者同樂觀者最大嘅分別，（係）悲觀者收嘅料永遠多過樂觀者。」

戲中陳俞希指張可頤的感情觀太悲觀，張可頤辯護指，悲觀者獲得的資訊永遠多過樂觀者，所以悲觀者才較少存在感情觸礁的情況。

古董店老闆：「你一味凈係諗啲開心嘅嘢，你實鍾意佢㗎！我覺得你應該你試下諗啲唔開心嘅嘢，諗返起啲嗌交呀、點樣激氣嘢呀、有冇試過嗌分手呀......如果你諗返起呢啲你都仲鍾意佢嘅話，呢啲就真係愛啦！」

譚凱倫（飾演古董店老闆）在戲中為剛答應要迎娶懷孕女朋友余香凝（飾演余超瓊），對未來充滿不安的鄭中基提供感情建議，認為如果他憶起感情中不開心時光都仍然喜歡對方的話，這才是真的愛。

羅芷明：「佢屙尿唔出界，唔代表佢對住女人唔出軌囉！」

張可頤在第三集中和同事聚會，談到很多男人都很骯髒，就算外表帥如玄彬，去廁所時還是會滴到一地也是，認為人不可以貌相。之後Bianca就爆料，指張可頤前夫邵仲衡（飾演Roger）體貼得會坐着如廁，故有「Sitting Roger」的別稱，Bianca問張可頤會否與這麼乖巧的邵仲衡復合，張可頤笑言一個男人就算去廁所是「不出界」，不代表他見到其他女人時會不出軌，暗示她對前夫已再沒有信心。

林世榮：「人呢，係要睇佢最低點。平時對你有幾好呢，唔使太認真嘅，因為無風無浪、天下太平，正常人都會對人好啦！又唔使成本，又唔使代價。但當一個人喺最低點、最PK嗰陣呢，佢對人好唔好呀，或者佢做啲嘢有幾咁PK，喺呢個時候先可以真真正正睇到嗰個人嘅本質。」

在第三集中，文凱玲（飾演阿Ling）正在向鄭中基抱怨老闆的蠻不講理，隨後又指其實老闆平時都對她不錯，故決定原諒老闆。此時鄭中基借好友羅芷明的金句提醒文凱玲，指要從低潮中看清一個人的本質，並非是從意氣風發的時候判斷此人。

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