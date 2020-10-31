白色強人II︱繼李佳芯被踢出局　馮盈盈何廣沛冇得留底網民勁嬲

馬國明、郭晉安、李佳芯以及唐詩詠主演的無綫（TVB）醫療劇《白色強人》首播時叫好叫座，早前在節目巡禮中已預告此劇即將添食，第二輯更會加入不少具影響力的角色，視帝陳豪和視后胡定欣亦會強勢加盟。有新元素當然開心，但第一季的原班人馬竟然不齊整，觀眾難免失落，因為除了女主角之一的李佳芯（Ali）慘被Foul出局外，連馮盈盈和何廣沛這對醫生戀人同樣冇得留底。

何廣沛上載了拍攝《白色強人》時穿起醫生袍的照片，寫着：「今日很多人掛住德仔。」（IG/ @matthew_hkp）

在去年播出的《白色強人》中，Ceci（馮盈盈飾）和德仔（何廣沛）這對醫生戀人大受觀眾歡迎，馮盈盈更獻出熒幕初吻給何廣沛，正當大家期待二人會再續前緣之際，卻雙雙被踢出局。何廣沛昨日（29/10）在IG上載了拍攝《白色強人》時穿起醫生袍的照片，寫着：「今日很多人掛住德仔。」網民一窩蜂留言追問為什麼續集沒有德仔，更鬧爆「仲有咩睇」：「德仔，點解會冇你？Kennis，Ceci仲有好多人㗎，導演搞咩呀？白色強人2我哋睇咩？」、「冇德仔就可以唔睇」。何廣沛亦有回覆網民：「仲有信仔同喪B畀你揀」，而江嘉敏就竟然留言：「冇咩？」看來她並不知道《白色強人II》的演員陣容。

對於冇份參演《白色強人II》，何廣沛回覆《香港01》時指是公司安排，自己亦不太清楚當中原因：「其實呢啲都係公司安排，劇情需要掛，我都唔太清楚。但見到《白色強人II》陣容好強大，都好期待拍出嚟嘅成品，我相信監制羅永賢一定會拍出更好嘅續集。」而網民就話「冇德仔就唔睇」，廣沛感謝大家的支持：「多得『德仔』呢個角色深得大家嘅喜愛，其實強人系列我一直都有拍，我都好唔捨得最新嘅強人冇份參與。（有冇失望？）少少啦，話晒第一套『律政強人』係轉變咗我好多嘅一套劇，希望之後再有機會參演『強人』系列啦。」

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