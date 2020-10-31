內地15歲偶像被爆情挑姐姐　鹹濕對話曝光超露骨︰弟弟受不了了了

內地男子組合YHBOYS 每一位成員（最大16歲最細13歲）長相清秀，加上唱跳俱佳吸引不少粉絲喜愛。可是在童顏背後原來另有一面，近日就有網友爆料指出其中兩位成員私生活混亂，勾搭20歲姐姐鹹濕對話記錄曝光之外，還在有女朋友期間私約其他女性想發生性關係，內容尺度非常大驚嚇不少人。

每一位都長相清秀。（YHBOYS微博圖片）

有網友在網上公開指名道姓，指出將在下個月滿16歲的成員張銘浩，在一次動漫活動中認識了一位比自己年長5歲的20歲姐姐。而他對這位姐姐甚是喜愛，最終二人確定戀人關係，在期間張銘浩不斷要女方買東西或者轉帳給他，直到最近因為男方不斷講大話，而又封鎖她的社交網站令到姐姐甚是生氣，於是出現了報復性心態。而這一位爆料網友就是20歲姐姐的好姐妹。

張銘浩小小年紀講出的說話特別嚇人。（張銘浩微博圖片）

當然一開始只是發貼文報復而已，卻引來有人質疑根本就是20歲姐姐想搞未成年弟弟。為了還她一個清白，於是她們就公開了多則對話，證明是張銘浩勾搭在先，對話內容相當露骨尺度非常大。20歲姐姐還指出認識第一天，張銘浩已經對她毛手毛腳，摸她大腿同私密地方，還揚言不給她回家，在她家樓下還做一些色情動作等等，驚人的舉動嚇倒不少網友。大家認為他年紀小有這種想法實屬不該，而他的微博亦瘋狂引來不少網友指責，大家留言道：「說出來那些話太嚇人了」﹑「你16歲說的話，我19歲都不敢說出來」等，對他極度失望。

張銘浩引來不少人指責。（張銘浩微博圖片）

另外，他的同團成員，16歲的郭殿甲亦被爆料指出，在有女朋友期間出軌，還公然私約女性發生性關係。接二連三的爆料令他們形象扣分，不少人覺得他們不好做偶像男團，先學會做人比較重要。

郭殿甲被指出軌。（郭殿甲微博圖片）

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