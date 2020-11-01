【哎呀好身材2】女嘉賓懷孕6個半月去沖浪　丈夫被質疑懷有私心

內地減肥真人騷《哎呀好身材2》，顧名思義，由一班藝人挑戰減肥，從而獲得身心健康，而節目中請到李湘、王岳倫、程瀟、楊迪、趙奕歡，李伯恩等，在觀眾監察下進行地獄式減肥，而每集結尾更會請來健康達人，給予一班藝人減肥建議，近日節目中的沖浪夫妻，卻惹來不少迴響及關注，下文為大家解釋箇中原因。

前國家沖浪隊成員張良，帶同大肚老婆去海邊沖浪。（影片截圖）

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節目中每集都會播出城中的健康達人，向藝人們傳授減肥訊息，而近日播出的集數中，有一對沖浪夫婦張良及楊雪，在節目中亮相，張良是前國家沖浪隊員，太太楊雪則是中國女子短板年度總冠軍，夫妻二人也是沖浪高手，張良保持著健美先生的體態，但楊雪卻是腹大便便，原來她已經懷孕6個半月，令節目的嘉賓藝人十分驚訝。

楊雪懷孕6個半月，更說要沖到9個月才停止。（影片截圖）

張良駕車載太太楊雪到海邊，由於要順利沖浪，出發前還看過天氣報告知道颱風接近，來到海邊後楊雪換上比堅尼泳裝亮相，見到她挺著巨肚，一手拎著巨型沖浪板，之後她跟丈夫一起落水，伏在沖浪板上划出海中心，之後吃力地站在板上，再沖回岸邊。之後節目字幕播出提醒字眼「孕期運動，需根據自身條件科學進行，不宜過激」，看來是怕觀眾模仿而發生意外。節目播出後，也有網民質疑張良經營自家的沖浪品牌，所以帶同大肚太太做騷宣傳，還說要沖浪沖到36週孕期，觀眾看著也戥大肚的楊雪擔心。

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