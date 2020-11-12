《后翼棄兵》劇評︰棋局對奕節奏恰如其分　外行觀眾0門艦入戲！

你有沒有見過這麼一種人。他們在某一方面極具智慧，有著超越常人的能力，經常能夠不費吹灰之力做到他人費盡心機才能達到的程度。這樣的人，我們統稱為天才。人類歷史上的天才不算少，每一個提起來都完全可以說是赫赫有名，甚至影響了一整個時代。比如說牛頓、愛因斯坦、莫扎特、畢加索…他們幾百年前就達到的某些高度，我們直到現在也難望其項背。

面對他們，我們羨慕、嫉妒、深感無力。最後只能悻悻而去。很多人都曾想像過，自己如果能夠成為報紙雜誌上被大加讚譽的天才，生活會是怎樣。但大部分人卻忽略了，天才的生活，也許並不如人想像的那麼順遂。今天筆者為大家帶來的，便是這麼一個天才少女的成長故事——《后翼棄兵 The Queen's Gambit》。

劇集由Netflix出品，改編自Walter Tevis的小說。是Scott Frank（《盧根Logan》﹑《未來報告 Minority Report》）為數不多的導演作品之一。擔綱女主的，是近幾年極具潛力的年輕女演員安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）。她在《巫魍之災 The Witch：A New-England Folktale》、《思·裂 Split》、《EMMA：上流貴族 Emma.》中的表現都可圈可點，給人留下了很深的印象。Netflix上架不到一星期，便在豆瓣拿下了9.2的高分。

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19世紀50年代，美國。Beth Harmon關於幼年的記憶，總是不幸大於快樂。母親是個溫柔卻又悲傷的女人。Beth關於她最多的記憶，不是溫柔的撫摸著她的頭髮，便是萎靡的拒絕和傷害。從小，母親便帶著Beth離開了父親，又藉由一場車禍，離開了自己。於是年僅5歲的Beth，成為了一個孤兒。

小Beth舉目無親，唯一的去處，便是一家女子孤兒院。無法逃避的集體生活，難吃的三餐，嚴肅老派的風格。還有每天定時定量的兩顆藥物：一顆強身健體，一顆鎮定劑。Beth和孤兒院的生活顯得格格不入。不過好在，她很快就找到了自己的寄託：國際象棋。在一次偶然的機會下，Beth看到了校工在地下室和自己對弈。

黑白的棋格、各異的旗子、變化的技巧…只一眼，Beth就對這種方寸之間自有天地的遊戲產生了興趣。於是她開始頻繁的去找校工，觀察他的技巧，學習國際象棋的規則，找著他與自己對弈。而無法用手觸碰棋子的時候，Beth便吃一顆鎮定劑，藉著藥物作用的幻覺，在天花板上想像出一副巨大的棋盤。

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Beth在國際象棋上的表現，可以說是天才。不用多久的對弈和傳授，老教工就無法再贏她一次。於是出於惜才和對Beth的喜愛，他將Beth介紹給了象棋協會的人。藉由這條線，Beth進入了一所學校，通過單人對12人像棋對戰的方式，第一次在大眾面前展示了自己的天賦。也許有人會覺得，Beth的天才之路會一帆風順的走下去。甚至一向老派古板的孤兒院院長也一反常態，同意了Beth繼續學習象棋。

但是，年少的Beth卻親手毀了這個難得的允許。因為長期服用鎮定劑，Beth小小年紀便已經有了藥癮。這一點，在孤兒院停止供藥，和Beth進入新學校參加更多像棋對戰時尤為強烈。為了能夠一直在藥物作用下感覺到平靜，Beth趁著所有人看電影的時候，偷著溜進了醫務室偷藥。

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但是，年齡尚小的Beth哪知適可而止。面對一大罐綠色膠囊，她一口氣往嘴裡塞了好幾把，之後不僅裝滿了兩口袋，甚至想要偷走整隻藥罐。然而大劑量的鎮定劑哪裡是一個9歲小女孩能夠承受的。剛爬過醫務室的窗子，Beth就因為藥物作用暈倒在地。偷雞不成蝕把米。因為這次嚴重事故，Beth不僅被取消了外出學習象棋的資格，甚至失去了觸碰棋盤的機會。這一下，就是整整五年。五年的時間，Beth長成了一個大姑娘。

同時，她也迎來了自己人生的另一個重大轉折——被領養。作為生活在孤兒院的孩子，經常面臨著被挑選的命運。成績、性格、外貌，都有可能決定她們是否要繼續做一個沒有家的孩子。而五年時間，終於輪到Beth成為那個幸運兒。離開孤兒院，她又可以再次接觸到自己心心念念的國際象棋。但是，年輕的她還是把這件事情想得簡單了一些。

母親這邊，煙癮、酒癮、藥癮一個沒少的再次影響到了Beth。（《后翼棄兵》劇照）

領養她的家庭，是一對喪子的夫妻。妻子整日抽煙酗酒，有些懶散和神經質，丈夫則常常出差，往往一年也在家里呆不了多久。而當她在這個家裡安頓下來不久後，丈夫更是直接和妻子攤牌，他要離開這個家生活。而收養Beth，只是為了給妻子找個伴，好讓自己離開得更心安理得。沒有了丈夫提供的收入，還背負著一大筆房貸。Beth又回到了幼年和母親相依為命的日子。為了生活下去，她開始不停的參加各種象棋比賽，靠著或多或少的獎金度日。

時隔五年，她在象棋界的技巧並沒有任何生疏。幾乎是很輕鬆的，她贏得了州區的大小比賽，小小的出了名。但伴隨著天才的光環，更多的問題也接踵而來。作為二八年華的妙齡少女，她與同齡人顯得格格不入。少女聚會討論的主題，常常是衣服、男友、八卦，這些沒有一個是Beth感興趣的話題。就算有主動想要了解她的，為的也不過是她的名氣。而母親這邊，煙癮、酒癮、藥癮一個沒少的再次影響到了Beth。Beth所賺來的錢更是加大了這一現象。

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就像最初教她像棋的老校工所擔心的那樣，Beth的這份天賦，是上帝的贈禮也是詛咒。雜誌媒體每次寫到她，都只在一味的強調她是鳳毛麟角的女性棋手。而她棋局背後的故事和內心世界卻無幾人關心。

天才的傲氣，也讓她因為失敗而更加自責，不斷地質問和鞭撻自己的技不如人。名氣、脾氣、犀利，幾樣種種疊加起來，Beth很難維持一段長久的親密關係，無論是好友，還是男友。只有一直陪著自己的母親除外。但就在她輸了比賽的某天晚上，這位母親，也因為飲酒過量而睡在了酒店床上，再也沒有醒來。Beth自此，又變回了一個孤兒。她的未來，何去何從？

（《后翼棄兵》劇照）

故事講到這裡。《后翼棄兵》可以說是今年少有的幾部人物劇情片之一。這並不是一個非常好處理的題材。稍微平淡一點，可能會變成乾癟的人物傳記，而過於激烈則可能會戲劇性太強。而且女性主角與男權的社會背景結合下，這樣一個故事很容易變得女權意識過濃，而喧賓奪主淡化一個天才的成長之路。

但就目前劇集的處理來看，完全可以說是恰到好處。故事沒有過分強調國際象棋等的情節，因為畢竟大多數人對這一種棋牌競技並不熟悉。相反，劇集借助棋盤和對弈，更多展示的是天才在人前的光芒和人後的代價。《后翼棄兵》是劇名《The Queen's Gambit 》的一種譯法。更通俗一點的則會譯為《女王的棋局》。

但筆者私下認為，比起更容易讓人理解並產生興趣的後者，前者更為貼近劇集的中心。「后翼棄兵」是國際象棋的一種開局方式。這種開局方式，簡單來說，就是為求主動而捨棄一部分的策略。很像女主Beth的人生：兩次經受父親的離去的和母親的死亡，成為孤兒，這是她無法選擇的棋盤。但要活出自己的人生，要掌握人生主動權的話，必須敢於捨棄，敢於付出代價。

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