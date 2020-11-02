【后翼棄兵】上架即登27國家點播排行榜冠軍　棋后Beth真有其人？

由Anya Taylor-Joy主演的《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）以國際象棋為主題，講述一名孤兒如何成為天才棋后的故事。上架只有個多星期好評如潮，更登上27個國家Netflix點播排行榜的冠軍，Hit爆全球。儘管不懂國際象棋，但劇集張力十足，棋局對戰場面亦能拍得極為緊湊，加上主角的精湛演技，火速引起極大迴響。看完後，有不少劇迷都很好奇，究竟劇中的棋后Beth Harmon是否真有其人？

《后翼棄兵》於10月23日播出至今個多星期，已經登上了27個國家的Netflix點播排行榜冠軍。（Netflix圖片）

《后翼棄兵》改編自Walter Tevis在1983年出版的同名小說，主要講述主角Beth Harmon（Anya Taylor-Joy飾）在孤兒院期間，因工友的啟發下開始對國際象棋產生了濃厚興趣，並成為天才棋后。不過現實中並沒有Beth這為女棋手，但某些情節卻跟作者Walter Tevis的經歷很相似。

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Walter Tevis於1983年接受《紐約時報》訪問時透露，學會國際象棋後，便與姊姊跟在家附近的小孩對弈，其後開始參加不少業餘比賽，並取得Class C棋手的排名及贏得250美元：「現在我只會跟電腦對弈，不必面對現實生活中嘲笑我的對手。我的技術足夠讓我知道什麼是一場好的比賽，我能擊敗普通人，但我害怕那些在百老匯大道等着與人對弈的老棋手。」

至於為何將主角塑造成女性，Walter Tevis曾表示這是想跟在那個年代非常聰明的女性致敬，並指還在封閉的60年代，很多女性都被迫隱藏自己的聰明才智，而自己卻非常喜歡角色Beth的機智、獨立和勇敢。不過啟發到作者創作的，很可能是前國際象棋冠軍Bobby Fischer。

Beth Harmon在劇中的經歷跟前國際象棋冠軍Bobby Fischer較為相似。（Twitter圖片）

自6歲開始自學國際象棋的Fischer，年僅14歲就奪得美國少年組國際象棋冠軍，戰績彪炳，幾乎從未輸過，是棋界最偉大的天才。其後在冷戰期間，Fischer在1972年跟蘇聯的頂級棋手Boris Spassky進行世紀之戰，最後輕鬆擊敗對手成為美國首位世界冠軍。雖然他在後期除了接觸極端宗教團體及違反美國政府命令，私下跟Spassky對弈而開始了流亡生涯，但他並沒有染上藥癮。

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