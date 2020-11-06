矚目配角｜苑瓊丹嫁玻璃幕牆大王　夫妻相處16年：最重要識返屋企

談及苑瓊丹的感情世界，不少人仍停留在與林正英的一段，或許是因為男方早逝、或許是因為她以未亡身份為對方披麻帶孝，又或許只是她鮮有談及現任老公吧。

事實上，苑瓊丹已當了黃太16年，儘管經常將對方生日、結婚周年等大日子忘記得一乾二淨，甚至連結婚證書都弄丟了，但苑瓊丹卻十分享受現況：「因為你會知道這個人永遠在身邊支持自己，這不就夠了嗎？」

苑瓊丹過往幾段感情都走到談婚論嫁的階段，但其實內心一直認為婚姻沒有保障，她說：「以前男朋友多到走馬燈一樣，連自己都信不過，又怎會相信婚姻?」(梁碧玲攝)

訪問當日，苑瓊丹帶來不同款式的即食餸包予眾人品嚐，並娓娓道來這盤生意的誕生過程是何等悲哀又好笑。由於經常到內地工作，所以苑瓊丹將家務事交由工人姐姐處理，但要知道想找一位好姐姐，隨時難過中六合彩，如果想找一位懂得烹飪的姐姐，就更是難上加難。「首先是因為自己喜歡梅菜扣肉，但工人不會煮；另外，最主要是因為我老公，工人每次將雞脾留給自己、將雞胸給他、一條魚分開四天給他吃、一煲湯喝足一星期……」苑瓊丹笑言工人姐姐或者見老公餐餐清，誤以為對方是欣賞自己的廚藝，眼見老公長期飽受虐待，令她決心投資即食餸包。「所以這完全是個可悲的笑話。」

苑瓊丹01年在朋友介紹下認識了曾在美國留學、家族經營玻璃幕牆的黃乃揚。「其實都係呃餐飯，個傻佬又肯埋單。」(受訪者提供)

美國登台順便結婚

對於一條魚分開四日食、一煲湯喝足一星期，老公從未作出任何投訴或不滿，苑瓊丹大讚老公最大優點就是包容度！「他是一個打不還手、罵不還口的人，完全沒有辦法可以嘈到分手，所謂的嘈其實是因為不信任對方，經常check行蹤，日積月累最終結果就是分手。我以前總是這樣，直到遇上他，根本就是濕柴，怎樣燒都燒不起。既然分不了手，加上當時沒有更好的生物出現在我眼前，那就結吧，人始終要結婚。」

選擇在拉斯維加斯結婚，苑瓊丹另一解釋是當地的政策便於離婚，既沒有下跪求婚，也沒有影結婚照。「差點結不成，我一邊鬧佢一邊點頭哦哦哦。」聽苑瓊丹講自己的婚事，如同看篤棟笑一樣。（視覺中國）

二人於04年在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，直至09年，苑瓊丹的「黃太」身份才被傳媒揭發。選擇在拉斯維加斯完成人生大事，苑瓊丹解釋是因為當年登台有免費機票，秘婚是怕會有一日會成為「失婚婦人」，而結婚當日，由於苑瓊丹只當作落街買餸，所以並未有披上白紗。「你要明白因為職業關係，令我很多事情都不想去做，婚紗又熱又窄，真的不想再穿了。就好似朋友問我為什麼旅行時總睡覺，因為我工作時嚴重睡眠不足！」

因老公長期受虐而決心投資即食餸包的苑瓊丹，其實過往也做過不少生意。「讀書也要交學費，所以做生意唔需要怕蝕，最怕交完學費什麼也學不到。」(梁碧玲攝)

享受婚姻帶來的舒適

苑瓊丹說每年的結婚周年不是在內地工作，就是約了朋友打麻雀，說到連結婚證書也弄丟了的時候，更是眉飛色舞。大概是因為這段婚姻讓她感到舒適自在，所以才能暢所欲言。「我覺得婚姻不是在於我要穿上靚婚紗，又或是記著每一個節日。我以前因為成日質疑另一半所以好痛苦，試想想，如果我日日問老公的行蹤，對方反感之餘，亦不會願意為我付出，這樣只會令第三者乘虛而入。如今經歷多了、人成熟了，知道婚姻建立在和諧的關係之上，會知道當我有事時，他一定會幫我；他亦知道自己有事時，第一時間會需要我；其實只要知道這個人永遠在身邊支持自己，這不就夠了嗎？老實說，是人就一定會犯錯。我想寄語大家，當婚姻出現問題時，嘗試去願諒，不要一下子就癲，只有願諒才能解決到事情。我以前是一秒爆炸，但我現在很享受這種舒服的狀態，沒有壓力、煩惱，我從沒像過自己會變成這樣子。」

生兒肓女從未在苑瓊丹的人生計劃之中，她說：「我以前好唔鍾意小朋友，因為覺得不受控，直到有了侄孫，看著他第一次說話、走路，才發現小朋友原來喊也可以很可愛。」(梁碧玲攝)

相處之道在於放過彼此

對苑瓊丹來說，放過他人等於放過自己，兩個人走在一起應好好享受生活，而非自找麻煩，不過，她也坦承年輕時如同偵探一樣，check另一半的電話、電郵。「其實一個人兩條心是很普遍，你要知道男人是雄性動物、負責傳宗接代，有衝動的行為並不奇怪。但如果我自己做得好，根本不需要擔心。我出差比老公更頻繁，如果他每日都問我行蹤，一定離婚！所以放過大家吧，就算他在外面有些什麼，就當他是衝動吧，最重要識得返屋企。」