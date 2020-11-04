韓女練習生疑被落藥性侵後輕生　網民翻出前男友為BTS作曲家出身

昨日（3日）韓國MBC新聞報道，韓國知名男歌手兼作曲家A某涉嫌非法偷拍需要接受警方調查，被偷拍的B某為27歲女練習生，今年4月疑被前男友A某落藥性侵後輕生。根據傳媒的報道，網友翻出A某似乎是樂團秋天假期的41歲鍾鮑比（又譯：Bobby Chung）。

報道中講到B某為歌手練習生，性格開朗亦一直有進行樂團活動。可是卻於今年4月在家中輕生並留下遺書講到「愛情都能受傷，受到痛苦…」，疑受情所困自殺，但B某父親卻在女兒手機發現驚人訊息。在自殺前兩個月，B某曾向友人提及自己被前男友下藥及性侵，她提及「後來才知道他對我更做了不好的事情，甚麼都做不到，精神也變得奇怪」。B某好友接受訪問時更講到，B某當天喝了一口酒就吐白沫昏倒，醒來發現自己全裸在床上，A某更偷拍了影片。

女練習生B某今年4月輕生，父親卻發現當中的驚人事件。（MBC截圖）

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報道公開A某為知名歌手兼作曲家，網民對比新聞上打格後的照片，猜測A某身份為秋天假期的鍾鮑比。鍾鮑比參加過多組知名偶像的歌曲製作，自2018年起擔任BTS防彈少年團作曲家後，最近亦有替師弟團TXT作曲，擁超過200首的創作版權。暫時A某否認指控，他的代表律師表示都是告發人單方面的指控，沒有做出違反法律及道德的行為，警方將繼續調查案件。

網友對比報道中的照片，猜測A某身份為秋天假期的鍾鮑比。（網上圖片）