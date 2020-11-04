暖男爸爸│羅沛琪演雙面老闆娘似十足　網民：好似見到我老闆

ViuTV原創《暖男爸爸》緊接《熟女強人》播出，由鄭中基與張可頤主演，備受好評。ViuTV亦派出不少旗下藝人參與演出，當中曾在《假設性無罪》飾演梁漢文小三Shirley的羅沛琪（Pinky），今次在《暖男爸爸》飾演mean爆雙面老闆娘，演出入型入格，獲網民大讚「做得好好，以為見到我個老闆」，被指是「最強選角」！

羅沛琪（Pinky）在《暖男爸爸》中飾演雙面美容院老闆娘。（影片截圖）

Pinky演活一個唯利是圖的老闆娘，游說員工減人工與公司只渡時艱，點擊圖片：

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Pinky在劇中飾演美容院老闆娘Carol，表面當員工Ling（文彩玲飾）係姊妹，實質經常壓榨對方，佛口蛇心而且為人揮霍同時巿儈計到盡。Carol先責備Ling沒有向顧客推銷美容院套票，然後再聲稱市道不佳，要求Ling將原先的月薪改成一半為底薪，一半為向顧客推銷套票的佣金，變相減一半人工，而她更面不改容地表示當對方「姊妹」，對她好才這樣跟她分佣，Ling無奈之下答應要求。

Carol表面上當她是好姊妹，實際上經常壓榨她。（影片截圖）

Ling是一位單親媽媽，想報讀親子班跟女兒多些相處時間，不過Carol明知她的困難，仍拒絕她星期二、四提早下班的請求，更在其背後向顧客講Ling壞話，內容極其不堪。

點擊圖片睇Carol有幾衰：

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Carol這個角色描寫得非常細膩，Pinky亦將其雙面性格演繹得入木三分，不少網民表示好似見到自己老闆一樣，留言讚「演得入型入格」、「勁想摑佢」、「證明佢演得好好」。Pinky接受《香港01》訪問，表示連父親亦忍不住跟她說：「個角色真係好衰呀！」

亦有電影界資深前輩send短訊給她，表示有留意她的演出，更花了不少時間給予她意見，令Pinky受寵若驚，她說：「覺得自己可以有更多進步空間，之後希望可再深入啲更有層次，演一個令觀眾想藐爆個mon 的bitch。」不少網民亦有留言指Pinky擅長演這類角色，幾乎變成小三八婆專業戶，問到她怕不怕被定型，她表示不怕：「如果我嘅演出係令到觀眾聯想起身邊同類的人，又能令他們可以出口氣的話，都可以畀大家發洩下，鬧爆呢個人。」