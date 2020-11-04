方力申環島游一周年紀錄片交代善款去向 一講陳瀅即出晒汗

方力申 (Alex) 去年成功挑戰香港環島泳，眨眼間已一周年，他特地製作了一部紀錄片，重溫當日的情景以及藉此交代一下善款的去向。Alex表示：「本身無諗過會拍成紀錄片，無預計過可以籌到咁多善款，籌到一千零50萬，比目標多咗600萬，所以想借上映呢套紀錄片去報告一下啲善款去咗邊，有9成3嘅慈款已經用咗，淨返嘅7%善款亦會用喺嚟緊嘅項目上。」問到Alex可會進行第二次的壯舉，他說：「其實疫情開始時我都有keep住練水，有諗過不如做多次，喺香港大嶼山游去澳門，都要十個鐘，不過後嚟疫情嚴重咗，澳門封咗關，加上市道差生意唔好，sponsor就會少咗，咁就無做到，唔知會唔會延期。」

方力申成功挑戰香港環島游已一周年。（葉志明攝）

提到Alex的好友錢國偉 (Wilson)早前離世一事，Alex當然感到好難過，他說：「佢係我其中一個伯樂，我事業高峰期主持嘅《美女廚房》係佢監製嘅，佢有兩套戲都係我做男主角，佢結婚時我亦係佢嘅伴郎。Wilson有好多兄弟姊妹，我哋都會幫手照顧佢嘅屋企人。我非常佩服佢太太，如果我將來都可以娶到一個咁好嘅太太，真係三生有幸。」

單身多年的Alex坦言父母都心急想他早日結婚：「佢哋叫我唔好用個心，要用個腦去諗嘢，話我都唔細啦。我自己就唔心急嘅，依家喺疫情之下好難識到新朋友。不過各位女士們唔好畀我嚇親，我唔會一嚟就話要結婚嘅。」對於之前陳瀅爆Alex曾經單獨約她食飯，似有意追求，Alex就否認。問到Alex兩人有否發展可能，他說：「冇話冇可能嘅，暫時冇一齊食飯囉。」他坦言不知道對方有沒有男朋友：「唔知喎，如果有男朋友就更加唔會約啦，電話都唔會攞。」更講到出晒汗，要不停搵紙巾抺汗。

方力申獲一班好友到場支持。（葉志明攝）