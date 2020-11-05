麥明詩終於有新戀情？ 飛機師緋聞男友曝光　靚仔有錢屬城中筍盤

現年28歲的十優港姐麥明詩 (Louisa) 雖然已淡出了娛樂圈轉投法律界，但大家依然好關心她的動向，以及她的感情生活。Louisa自2016年與舊愛林作分手後，一直單身至今，不過卻傳出過不少緋聞，她從沒有公開承認過自己有新戀情。近日，Louisa就突然被爆有個飛機師緋聞男友Keith，Keith外型高大俊朗，屬陽光男孩Feel，兩人在外型上可謂十分登對。

Louisa單身多年。(麥明詩ig)

在日前播出的一集《後生仔傾吓偈》中，節目就請來了Louisa的這位飛機師緋聞男友Keith擔任嘉賓。Keith自稱今年30歲，當了飛機師已接近4年時間，月薪達6位數。以Keith的條件來看，他絕對是年輕有為的筍盤，與Louisa也相當合襯。而身為主持的陸浩明 (6號) 似乎早已知悉Keith與Louisa的關係，在節目中不斷追問Keith有關Louisa的問題。6號問他們兩人怎樣認識，Keith就大方表示與Louisa最初是經朋友介紹下，一起踩單車而認識的。6號又追問Keith覺得Louisa有什麼吸引之處，Keith竟然被問到當場面紅，還一臉害羞地表示：「我覺得佢好好人，好聰明。」流露出直男純情可愛的一面。

有傳任職飛機師的Keith係Louisa的緋聞男友。(節目截圖)

點擊睇Keith被追問到面紅一刻：