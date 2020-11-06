「翻版薛凱琪」劉沛蘅愛犬護主心切　朋友作狀攻擊險被咬

由有「翻版薛凱琪」之稱的劉沛蘅(Hillary)、涂毓麟(Oscar)主持的香港開電視新節目《如果Pet Pet識講嘢》，將於本周六（7日）晚上10時30分首播，兩位主持會尋訪不同的寵物主人，透過主人與寵物之間的交心相處，分享多個人與動物的感人故事。

其中身為愛動物之人的Hillary，家養三狗兩貓三龜，猶如動物園一樣，Hillary透露雖然家裡貓犬共冶一爐，但牠們相處融洽，她說：「我隻貓囡囡，佢成隻狗仔咁，一啲都唔似貓，好黐我。有一晚我心情唔太好，帶住個壞心情瞓覺，成晚都覺得好熱，第二朝一睜開眼，成大個貓頭喺我眼前，原來佢陪我瞓咗成晚。」另外，Hillary又大爆一次愛犬護主的難忘事：「有一次有朋友行近我， Choco(愛犬)突然好alert(警覺)，之後朋友作勢想打我，Choco係咁吠佢、想咬佢。發現原來Choco識得護主。」

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做主持獲益良多

至於拍攝期間的趣事，Hillary指最有趣接觸很多她未接觸過的寵物，例如蜜袋鼯，格力犬等等，而第一集亦會介紹無毛貓、帝王蛇蜥，她謂：「其實最難忘除咗要接觸我最驚嘅爬蟲類同兩棲類動物外，仲有就係其中一位寵物主人同寵物相依嘅故事，主人與寵物同時患癌，兩者都要割去脾臟，不過佢哋冇放棄，而且彼此互相支持，為對方努力生存，互相靠依，覺得好感動。今次訪問咗好多嘉賓、聽咗好多佢哋嘅故事，令我有好多得著同反思。」