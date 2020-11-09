《新倚天屠龍記》曾舜晞夥「第一美女」鞠婧禕　新劇上演宿世姻緣

內地古裝電視劇《慕南枝》改編自吱吱的同名小說，內容講述前世攝政太后姜保寧（鞠婧禕飾）重生後，放棄嫁入帝王家，轉與真愛李謙（曾舜晞飾）相守相惜；兩人間深刻動人的愛情，怎麼讓人不心動？該劇由出演《如意芳霏》、《漂亮書生》的鞠婧禕；以及出演新版《倚天屠龍記》的曾舜晞領銜；前世錯過的，今生決不放手！全劇高甜警戒，大家準備好蛀牙了嗎！

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劇情簡介:

姜保寧（鞠婧禕飾）前生為太后，嫁入帝王家一生錯付，得不到幸福；好不容易當上了攝政太后，卻又被陷害身亡。而李謙前世則是一直戀慕著太后姜保寧的權臣，但礙於身分而裹足不前。姜保寧重生後回到幼時，這次，她決定追隨自己的真心，和諸侯李謙（曾舜晞飾）相守相知，助李謙登上高位。兩人在宮闈深似海與宅門險惡間步步為營，相知相惜。

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