無綫明珠台主持蘇頌輝去年與圈外女友林藹兒(Sophie)結婚,今年5月在結婚一周年前夕宣布太太懷孕喜訊。昨晚(8/11)再於社交網宣布弄瓦之喜,原來太太經已於本月3日誕下愛女「Ayla」。

蘇頌輝開心發文指,雖然2020年存在許多不確定性,但他和太太會永遠記住2020年給他們帶來的希望和歡樂.(IG@desmondso)

蘇頌輝開心發文指,雖然2020年存在很多變數,但他和太太會永遠記住2020年給他們帶來的希望和難以形容的喜悅(we will also always remember 2020 as a year that brought us hope, direction, and indescribable joy)。他接受傳媒訪問時坦言,身為新手爸爸心情百感交集,是前所未有的感覺,以後只希望囡囡能夠健康快樂。

蘇頌輝接受傳媒訪問時坦言,身為新手爸爸心情百感交集,以後只希望囡囡能夠健康快樂。(IG@thats.so.ayla)

