《好好拍電影》許鞍華42載光影人生　貼地一面身邊人娓娓道來

撰文： 是日觀影 最後更新日期： 2021-03-09 23:29

從舊日的香港電影新浪潮開始，許鞍華一直嘗試不同的電影風格，她每部執導的作品，都是為人津津樂道，遊走於商業與藝術之間的她，透過不同的創作空間，探討社會的不同面貌。美術指導文念中以鏡頭的捕捉，跟隨著許鞍華的身影，從電影走到她的個人生活，道盡她的真性情。《好好拍電影》遊走在社會的步伐，探索城市的人和事，寫下許鞍華多年來的光影人生。

《好》片透過許鞍華的個人生活，訪問她的母親、妹妹、弟弟，她與家庭之間的感情，走到她的電影工作，從她擔任胡金銓的助手，於無線電視拍攝《奇趣錄》，香港電台時期拍攝的《獅子山下》系列，第一部執導的劇情長片《瘋劫》，憑著《投奔怒海》首奪金像獎最佳導演，她的低潮等等，在鏡頭下，許鞍華都是展現著她的真實一面。

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許鞍華的電影，包含寫實、商業、文學改編、驚慄等不同的元素，文念中為許鞍華執導的《明月幾時有》擔任美術指導，席間拍下了不少關於許鞍華在片場的二三事，加入不少的訪問片段，讓一位許鞍華的小影迷，能夠從文念中的鏡頭下，對許鞍華有更深的認識。電影以許鞍華化妝準備出席金馬影展（為《明》片走紅地毯）的一刻作開端，接著，鏡頭便跟隨著許鞍華的步伐，走到她人生的不同崗位。

按圖回顧許鞍華經典電影作品▼

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還記得之前出席許鞍華的電影座談時，她總是很率直地回答主持人的問題。同樣地，這份率真於電影中也有出現，文念中訪問許鞍華關於電影製作與家庭的時候，言談間也會自我幽默一番。片中不乏拍攝電影現場的花絮，看到許鞍華的喜與怒，縱使許鞍華經常笑臉迎人，但是工作的過程中，難免也會因溝通問題而會責罵工作人員，但是吵鬧過後，她也會展現著她的笑容，連忙跟工作人員說聲「對不起」。

許鞍華的電影生涯並不是一帆風順，《瘋》片的首部大膽嘗試，《投》片首奪金像獎最佳導演後，改編自張愛玲小說的《傾城之戀》、古裝電影《書》片與《香香公主》、以及首次執導的商業製作《極道追踪》等片，均未如理想，直到1995年執導的《女人四十》，成為許鞍華電影生涯的轉捩點。

許鞍華在片中說著︰

我覺得這裡有很多故事的，是很有吸引力的。我好忠於這個地方，我想做一些事情。 許鞍華

許鞍華對香港是有一份親切的觸覺，她喜歡遊走香港的街角，尋找不同的故事，《天水圍的日與夜》與《天水圍的夜與霧》就是因她走到天水圍而創作，寫實地描寫關於香港的故事，這是香港比較少有導演能夠做得到。

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除了香港本地的創作，許鞍華亦有參與中港合拍的製作，片中亦有不少的篇幅，描述許鞍華在執導《明》片時的過程，以及她到中國內地時的宣傳過程，看到她不停地跑到戲院與電視台的活動，目的也只是為了她的電影，其他跟電影無關的，都一一地拒絕。可是，看到她那不停的訪問，莫說是一位已經七十歲的許鞍華，其他導演或演員大概也難以消化。

（《好好拍電影》劇照）

電影中找來不少曾經跟許鞍華合作的電影人訪問，從他們的對談中，聽到不少他們對許鞍華電影創作的不同看法，包括徐克、嚴浩、陳果、施南生、侯孝賢、舒琪、田壯壯、楊凡、蕭芳芳、劉德華等等，他們對許鞍華的創作，有著不同的見解，藉著他們的「千言萬語」，大概也可以會明白到 ，許鞍華為何要在她的創作上，要作出這麼多的不同嘗試。

作為許鞍華的小影迷，觀看《好》片時，感觸良多，驚喜萬分，從片中能夠知道許鞍華有更深的認識。1997年，許鞍華與崔允信合導的紀錄片《去日苦多》，許鞍華透過自己的影像，說著自己的故事，今次許鞍華變成被「導」對象，透過文念中的影像，不同的人物訪問，深入地描寫許鞍華在電影創作的不同嘗試，以及她跟家人之間的關係，笑聲中看到她對城市與人生的探索，以及她對電影的一份堅持。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​