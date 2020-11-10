一屋後生仔| 馮盈盈借衫踩爛裙　跌鑽戒要陪錢嚇到心都離埋?

盈盈在節目中提到自己試過踩爛裙同跌戒指，會唔會因而嚇塞品牌呢？

最新一集《#一屋後生仔》請嚟造型師馬天佑做嘉賓，節目中，馬天佑分享每次為藝人借用名貴服飾時，都會提點對方要小心啲，並解釋通常借衫可分為「samples」同「貨」兩種，他說：「samples基本上只會用作外賣之用，屬於非賣品，只要唔太過份咁整污糟，係唔使賠償。至於貨係最高危，因為係行入鋪可以買到嘅，所以就算有1cm嘅污糟，咁就一定要藝人自己買返。」

港姐決賽當晚，盈盈喺騷前確實有兩隻戒指喺手。（資料圖片）

提到借衫，近年參與過不少大騷主持嘅馮盈盈亦都有嘢發表：「我真係有試過整爛品牌借出嘅裙，佢係runway piece，條裙係長裙，我著高踭鞋時踩爛穿咗，勁大個窿，因為太大，完全補救唔到，唯有同對方道歉，同寄返條裙去外國，由品牌決定係點，最後幸好只收我三千元維修費。」之後盈盈又提到今年港姐決賽當晚，原來曾弄丟了造型師為佢借來了鑽石戒指。

到直播時，手上其中一隻戒指已經消失了……當時佢應該真係嚇到個心離一離。（影片截圖）

「做完決選當晚，要做《後生仔》直播，好多朋友見到我直播時神情好慌張、呆滯、有少少唔開心，仲留言問係未因為謝嘉怡贏咗所以唔開心，但其實完全唔關佢事，我係做做下摸到自己隻手指空嘅！同造型師打完眼色之後佢都呆咗。」盈盈表示做完直播後，已打算由《後生仔》錄影廠沿路搜尋至大廠，不過就喺混亂之後，造型師發現隻戒指原來丟落在盈盈腳邊，眾人即時鬆一口氣。「嗰日對耳環都20萬，我真係唔敢諗隻戒指係幾多。」

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