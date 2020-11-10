暖男爸爸︱劉江Mean爆拍枱嚇窒暴龍哥　鄭中基念亡妻爆喊超催淚

《暖男爸爸》播出至今風評不錯，不少網民在討論區瘋狂推文，最新一集（9/11）更有飾演鄭中基（飾演 林世榮）爸爸的Mean爆劉江出場。導演戚家基在劇集出街前一早預告，劉江在戲中將有兩重身份，其一是鄭中基的爸爸，其二是80年代麗的電視出品電視劇《人在江湖》的「老版波哥」（宋波），令人相當驚喜。

導演戚家基在劇集出街前一早預告，劉江在戲中將有兩重身份，其一是鄭中基的爸爸，其二更是80年代麗的電視出品電視劇《人在江湖》的「老版波哥」（宋波），令人相當驚喜。（影片截圖）

暖男爸爸︱劉江與鄭中基對手戲曝光 講血統論勁Mean仲爆埋粗

《暖男爸爸》中的「老版波哥」劉江，原來因年紀老邁而患上認知障礙，一臉茫然的劉認不出兒子鄭中基，卻叫嚷著要見老婆和兒子，也揭露了原來鄭中基自小由母親帶大，劉江一直缺席父親之位。

當鄭中基帶着兒子Jasper（飾演 暴龍哥）再次前往探望劉江時，劉江盡顯後生時古惑仔本色，惡形惡相地發表「血統論」，「個樣梗係得架，不過DNA唔得呢！臭坑出臭草。叻極呀，咪出嚟行古惑。再衰啲呀，一係道友、一係監躉。」、「做人同跑馬一樣，所有嘢都要睇血統、睇命水，啲X街DNA生個仔梗係X街㗎啦！」鄭中基溫和地安撫Jasper，之後Jasper出於好奇之下想觸碰劉江的拐杖，劉江突然暴躁大鬧：「你唔好掂我枝龍頭棍呀！我打跛你㗎！」演技出色，可見「波哥」風範不減。

《暖男爸爸》中的「老版波哥」劉江向孫子Jasper（飾演 暴龍哥）發惡，非常嚇人。（影片截圖）

這集另一睇頭是最後一幕。雖然聽畢老竇「血統論」的鄭中基面容平靜如故，可惜心中早已翻起洶湧憂傷。原來劉江的犀利言辭令他憶起舊日「賤男版」的自己，以及曾傷害過老婆余香凝（飾演 余超瓊）的不堪往事。他看着一家人的合照痛哭流淚，不堪往事重負的他，終想重蹈亡妻剛過世時的覆轍 ── 服藥自殺，往事與現實交疊，豈料門鈴一響，原來又是張可頤（飾演 羅芷明）無意中阻止了他自殺。這一幕令不少網友大呼感動和催淚。

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