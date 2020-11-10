莊韻澄親認未婚夫失業兼破產　不感愕然拒絕幫手還債

藝人莊韻澄（Xenia、前名莊端兒）上月39歲生日，忽然宣布戀上細5年的呂成忠（Joe），將於本周四（12/11）閃婚。Xenia未婚夫Joe迅速被起底，日前有傳媒報道，原來Joe不但周圍問人借錢不還，更失業兼破產，曾被收數公司追債上門。

莊韻澄未婚夫被指失業破產兼要靠女方養 準人妻大方逐點回應

Xenia未婚夫Joe被爆原來事業兼破產。（IG／＠xeniachong）

雖然Xenia曾否認有關爆料，但之後再傳出，原來Joe經常轉工，做過銀行借貸部、保險經紀、揸Uber、KOL等。他又曾開格仔舖，結業後沒有退款。爆料人指，Joe從事保險時欠債200多萬，於2018年尾破產，之後改名做呂雨洋。Joe的朋友聲稱，Joe曾向他借6000元，至今未還。

Xenia在追問下親口承認其實早知對方破產一事。（IG／＠xeniachong）

Xenia接受傳媒查詢時曾表示，據她所知未婚夫並沒有欠債，又認為6000元不是大數目。其後在追問下，Xenia終承認其實早知對方破產一事，原來在拍拖後Joe已向她交代一切，又承認主要是生意上有事令他破產。

惟Xenia稱，借6000元不還一事應該是被人冤枉，但對未婚夫破產一事不感愕然，更揚言不會幫未婚夫還債，「結婚先用咁方法（爆料）嚟祝賀我，真係要多謝，哈！」最後她透露現時Joe從事freelance，免費為Xenia工作。

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