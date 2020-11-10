傳楊茜堯產後復出拍戲　袋八位數與羅子溢夫妻檔北上搵奶粉錢

羅子溢同楊茜堯今年4月榮升父母。（IG：tavia_yeung）

唔少女藝人婚後生完BB，都會減產，以免錯失小朋友成長時光，好似鍾嘉欣生完兩個小朋友，隔咗幾年先再返港擔正拍《兒科醫生》。楊茜堯（前名楊怡）同老公羅子溢（前名羅仲謙）嘅寶貝女小珍珠今年四月出世，剛剛先半歲大，正當大家以為佢有女萬事足專心湊女時，呢日就傳出楊茜堯以八位數字天價同老公一齊返內地拍戲﹗

《再創世紀》後楊茜堯就未再有拍戲，戲癮大發。（劇照）

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楊茜堯2016年4月約滿TVB向外闖，到2017年以外援身份回巢，同郭晉安合作參演劇集《再創世紀》後，就專心調理身體，去年成功懷孕今年4月誕下囡囡小珍珠。呢2個月新手爸爸羅子溢忙於拍攝《兒科醫生》，楊茜堯全力照顧囡囡。

楊茜堯一手抱住囡囡小珍珠，另一隻手攬着愛犬，非常幸福。（IG：@tavia_yeung）

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本以為佢地會繼續男主外女主內，點知近日有內地公司以天價8位數字，力邀楊茜堯產後復出演戲，孖住老公、張智霖等拍攝時裝片。據知等《兒科醫生》煞科後，羅氏夫婦就會北上隔離再入劇組，預計要到新年前後先再返港。羅子溢接受訪問時未有否認夫妻檔拍攝一事，只透露嚟緊會離港工作。