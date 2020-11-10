鄧佩儀入行7年終擔正女一　28歲生日發千字文：比我漂亮有很多

藝人鄧佩儀（Gloria）入行7年，早前終於獲得機會榮升做女一，與譚俊彥一起拍攝劇集《換命真相》。拍攝多個月劇集終於殺青，今天（10日）是她的28歲生日，趁還沒有踏入28歲前，在昨天（9日）Gloria在IG打了一段「千字文」說在27歲做得最有意義的事情必定是能有幸擔任女一這件事情。

《換命真相》終於殺青啦。（IG：gloriapuiyeetang）

Gloria這千字文都以中英版本打了一次，非常貼心，她說：「這.....應該是我27歲這一年最特別的事情了............到我80歲的時候就可以跟我的孫子孫女說，婆婆曾經是 #換命真相 的女主角。哈哈。 我一定會繼續努力的，將所有不足都變走，會繼續學習讓自己不斷提升。謝謝你們一路以來的支持，我會加油的！」

Gloria表示每日都好努力睇劇本。（IG：gloriapuiyeetang）

另外第一次擔任女主角已經是令她非常開心，亦有很大的感觸，未來還有沒有機會再次擔任女一，Gloria笑言沒有人會知道：「女主雖然未必有下一次，但人生裡有機會嘗試過真的已經無比幸運。當然，我也希望會再有下一次哈哈.....其實我這樣說不是因為對自己沒自信，我對自己的能力是有信心的........只是我知道比我漂亮，有才華又努力的人真的有很多，所以我一直都很珍惜每個機會，但很多時候光努力是不夠的，幸運也佔了30%..........所以我真的覺得自己很幸運。我知道這是必經階段，也有很多人和我一樣一直默默努力所以我真的知道自己有多幸運，也很感恩。」